Чужда булка награби Дони. Коя е тя

Дони усети любовта на меломаните далеч от родината. Очевидно където и да се появи, печели публиката с таланта, чара си, а и с помощта на колегите. Той и супергрупата "Фондацията" са на турне, а поредната им спирка е Монтевидео, столицата на Уругвай, където очевидно местните хора, особено жените, харесват чара на българските рокаджии.

Преди това той показа видео от Аржентина, с думите "Това са правнуците на българите, които са се заселили по тези земи", в което млади хора танцуват хоро.

Пищна фенка очевидно го е награбила за селфита след изявата им в Монтевидео и забавната снимка неподражаемият актьор и певец публикува в Инстаграм.

Половинката му Нети също се стяга за турне - в Америка, с Асен Блатечки и спектакълът "Този филм". На 28 януари ще играят в Лас Вегас, билетите са по 55 долара.

