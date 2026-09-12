Най-очарователните личности се раждат на 4 дати от месеца
Те стават най-добри приятели, идеални събеседници и са най-искрените хора
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Те стават най-добри приятели, идеални събеседници и са най-искрените хора
Те знаят как да омайват и вдъхновяват всички около себе си със своята енергия и харизма
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Най-красивите жени на планетата са родени под знака на Овен, Лъв, Скорпион, Стрелец и Водолей, твърдят последни анализи на астролозите. Според тях пре...
Москва. Руският боксьор в тежка категория Александър Поветкин победи с нокаут Мануел Чар (Гер) в мач за вакантната титла на Международен боксов съвет...