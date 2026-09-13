Левски влезе в топ 10 в Европа, изпревари Селтик и Аякс
Четирите двубоя на „сините“ от квалификациите на ШЛ са били посетени от средно 22,334 човека
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Четирите двубоя на „сините“ от квалификациите на ШЛ са били посетени от средно 22,334 човека
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Феновете отново бяха от изключително значение
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Вместо програма за стадионите, заварила наредба от три точки
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Причината е спадът в заболеваемостта
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Изчакваме здравните власти да анализират ситуацията, обяви спортният министър
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Не би било проблем, ако имахме високо ниво на спазване на противоепидемичните мерки
Зрители ще има още от първия кръг във футболното първенство на 7 август