Скандал около самолета на Тръмп: Разследват кой е разкрил тайните му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че подареният от Катар самолет, който вече изпълнява ролята на Air Force One, ще бъде изпратен на допълнителна модернизация, за да бъдат подобрени системите му за сигурност.

Изявлението беше направено, след като Тръмп се завърна от финала на Световното клубно първенство по футбол в Ню Джърси.

Запитан дали самолетът разполага с необходимите системи за защита срещу ракетни атаки, американският президент увери, че предстои допълнително оборудване.

„Има много възможности, но, доколкото разбирам, след около месец ще бъде изпратен за модернизация, за да достигне максималното ниво на защита“, каза Тръмп пред журналисти в авиобаза „Андрюс“.

Опасения за сигурността

Решението идва на фона на засилващи се въпроси относно защитата на самолета, оценяван на около 400 милиона долара и дарен от Катар.

По информация на американски медии по време на последната среща на НАТО Тръмп неочаквано се отказал да използва новия самолет за обратния полет и предпочел по-стария президентски самолет. Новата машина била изпратена предварително до американската военновъздушна база „Милдънхол“ във Великобритания.

Официалното обяснение на президента беше, че така военнослужещите, разположени в базата, ще имат възможност да разгледат самолета.

Старият Air Force One остава по-сигурен

Според американски представители, цитирани от CNN, службите за сигурност са предпочели президентът да пътува със стария Air Force One, който е проектиран специално за нуждите на държавния глава и разполага с доказани защитни системи.

Източници, запознати със случая, твърдят, че подареният самолет все още не предлага същото ниво на сигурност при международни полети, въпреки че вече е оборудван с част от необходимите отбранителни технологии.

Разследване за изтичане на информация

Разкритията за евентуалните слабости в защитата на самолета са довели и до вътрешно разследване в Белия дом.

Според CNN администрацията се опитва да установи кой е разкрил поверителната информация за системите за сигурност. Част от служителите дори са били помолени да предадат мобилните си телефони на разследващите.

Очаква се модернизацията на самолета да продължи около месец, след което той да бъде върнат в експлоатация с максимално ниво на защита.