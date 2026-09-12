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Азис с интервю по CNN (ВИДЕО)

Азис с интервю по CNN (ВИДЕО)

Попфолкът у нас има повод за гордост, след като кралят на жанра Азис получи близо един час ефирно време и то не къде да е, а в CNN-Turk. Васил се похв...

04 януари | 11:14
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