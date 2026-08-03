Тръмп с ново решение за Иран

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че днес започват нови преговори с Иран, след като е решил да се въздържи от нова съвместна военна операция с Израел, за да бъде даден шанс на дипломацията.

„Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани. Те знаеха мащаба на тази атака, защото виждаха как тя се подготвя. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват утре следобед (понеделник)“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“, цитиран от Франс прес.

Само ден по-рано американският лидер обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран, които по думите му са щели да бъдат „с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, ако бъде постигнато бързо споразумение с Техеран.

Според Тръмп инициативата за дипломатическо решение е дошла от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и самия Иран.

„Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос – може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран“, заяви американският президент.

Ормузкият проток остава ключов

Ормузкият проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол, остава под строг контрол на Иран след подновяването на военните действия със САЩ в началото на юли.

В момента Техеран допуска движението на кораби само по един маршрут покрай своето крайбрежие и заявява, че възнамерява да запази контрола върху пролива, част от който попада в териториалните води на Оман.

Според Франс прес през юни преместването на корабния маршрут по-близо до бреговете на Оман предизвика остро недоволство в Иран. Въпреки това сега изглежда се оформя компромис, макар властите в Маскат все още да не са коментирали публично ситуацията.

Конфликтът продължава

От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, Доналд Тръмп нееднократно заплашваше с мащабни въздушни удари срещу Иран, но впоследствие няколко пъти се отказваше от подобни действия.

Меморандумът за разбирателство, подписан през юни с цел да отвори път към мирни преговори, не доведе до очаквания дипломатически пробив, а в началото на юли последва нова размяна на удари между страните.

Въпреки оптимистичните изявления на Доналд Тръмп, иранските държавни медии не потвърждават твърденията му, че Техеран е поискал отменянето на планираните американски удари или че е променил позицията си относно Ормузкия проток.

Според CNN през нощта срещу неделя не са регистрирани нови удари нито от страна на САЩ, нито от страна на Иран, което засега се приема като знак за временно намаляване на напрежението.

Междувременно дипломатическите контакти продължават. Иранският външен министър Абас Арагчи е провел серия телефонни разговори със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан, както и с началника на пакистанската армия генерал Асим Мунир. По информация на иранските медии страните са обсъдили сигурността и стабилността в региона.

Още ден по-рано Арагчи е предупредил Саудитска Арабия, че всяка нова американска или израелска атака ще получи „твърд и пропорционален отговор“. Подобно предупреждение той е отправил и по време на разговор с турския външен министър Хакан Фидан.

Според CNN решението на Тръмп да се откаже от планираните удари е дошло, след като саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е настоял за деескалация на конфликта.

Цената на петрола тръгна надолу

След изявлението на Тръмп международните пазари реагираха незабавно.

Фючърсите на петрола поевтиняха, след като инвеститорите приеха, че вероятността от нова военна ескалация намалява.

Brent поевтиня с около 5,6% до приблизително 83 долара за барел .

Американският лек суров петрол (WTI) загуби около 5,5%, достигайки близо 80 долара за барел.

Ормузкият проток остава ключов

Ормузкият проток, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол, остава една от най-чувствителните точки в конфликта.

Плаването през него беше сериозно нарушено след подновяването на бойните действия между САЩ и Иран през юли. Преди избухването на конфликта през протока ежедневно преминаваха около 20 милиона барела петрол, а по време на краткото примирие бяха транспортирани приблизително 200 милиона барела.

Сега надеждите са, че евентуално споразумение ще позволи възстановяване на нормалното корабоплаване и ще намали напрежението на световните енергийни пазари.