Разкриха убийството на турската певица Гюлю. Няма милост за дъщеря й

Разследването на смъртта на известната турска певица Гулу, която почина на 26 септември 2025 г., след като падна от балкона на дома си в град Ялова, е завършено, съобщи Haber Global.

Прокуратурата обвини нейната дъщеря Тугян Гюлтер в "предумишлено убийство на близък роднина, извършено с предварително намерение".

За зловещото убийство прокуратурата поиска тя да бъде осъдена на доживотен затвор при строг режим, като това е записано в обвинителния акт, който в петък беше вкаран в съда.

Приятелката на Тугян Улкем Гултер - Султан Нур Улу също е с обвинение заради неверни показания, чака я затвор между 4 месеца и 1 година.

Синът на покойната певица Тугберк е признат за невинен.

Убийството, което разтърси Турция миналата есен, се оказа хладно планирано от дъщерята на певицата.

Във фаталната нощ, в дома на майка си, Тугян накарала приятелката си да пусне по телефона любимата циганска песен на Гюлю – „Малката“, а когато излязла от банята и започнала да танцува, приближавайки се до прозореца, Тугян я прегърнала, казала ѝ „Хайде, довиждане“, вдигнала я е през кръста и я е хвърлила от прозореца на 6-ия етаж.

Месеци наред Тугян търсила в телефона си всякакви случаи за "неразкрити убийства" и "случаи на серийни убийци".

Преди убийството пратила съобщения на бившето си гадже, че майка ѝ "всеки момент ще скочи", защото искала да самоубие, после излъгала брат си, че майка им е скочила сама от балкона, а след престъплението опитала да избяга в чужбина с приятелката си, която след първоначалните лъжливи показания, по-късно разказала всички детайли от фаталната нощ на разследващите.

Ужасяващото убийство е направено заради наследството на известната певица.