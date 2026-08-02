Кметът на Москва проговори за атентата. Люта закана

Кметът на Москва Сергей Собянин определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в заведение в руската столица, където вчера загинаха трима души, а най-малко 21 бяха ранени. Той не уточни обаче кой е извършителят на атентата, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес.

Собянин изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите и заяви, че ранените при атаката са настанени в болница, където им се оказва необходимата медицинска помощ, посочва БТА.

"Вчера в Москва беше извършен жесток терористичен акт, при който хора изгубиха живота си. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа кметът на Москва в канала си в приложението "Макс".

"Виновните за извършването на това престъпление задължително ще бъдат намерени и ще понесат заслужено наказание", подчерта Собянин.

Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС.

Снощи в ресторант на Кудринския площад в центъра на Москва избухна самоделно взривно устройство. Жена се е опитала да внесе бомбата в ресторанта, но е била спряна от охранител. В резултат са загинали те двамата, както и един от клиентите на заведението, а 21 души бяха ранени.