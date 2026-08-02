Откриха тялото на най-великия алпинист

Откриха тялото на легендарния непалски алпинист Нирмал Пурджа, който загина на Броуд Пийк в Пакистан, съобщиха спасители, цитирани от "Би Би Си".

Алпийският клуб на Пакистан съобщи в неделя, че той е бил намерен на около 5700 метра нагоре по планината, където са били забелязани още три тела, въпреки че самоличността им не е потвърдена, предава NOVA.

Смъртта на 43-годишния мъж беше обявена в събота от неговата компания Elite Expeditions, която заяви, че той е сред 10-те души, загинали при лавината. Принцът на Уелс беше сред отдалите почит на алпиниста.

Пурджа, който е родена в Непал и по-късно е служил в британската армия, е известен с това, че е изкачила 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца през 2019 г.