Кметът на Москва проговори за атентата. Люта закана
Виновните за извършването на това престъпление задължително ще бъдат намерени и наказани, заяви Сергей Собянин
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Виновните за извършването на това престъпление задължително ще бъдат намерени и наказани, заяви Сергей Собянин
След атака на 59 дрона
Има загинал в Суми
Изявление на Дмитрий Песков
Неработни ще са дните от 15 до 19 юни
През изминалото денонощие броят на случаите в страната достигна над 68 600 души
Или затворени у дома, или във ваканция, нареди московският кмет Сергей Собянин
Москва. Кметът на Москва - Сергей Собянин, се развежда със съпругата си Ирина, съобщиха руските медии. Самият градоначалник потвърди това. "Решението...
Москва. Сергей Собянин, кандидат от управляващата партия „Единна Русия", победи на изборите за кмет на Москва с 51.4% от гласовете. Това сочат оконча...
Москва. Сергей Собянин, подкрепян от Кремъл, събра 51,15% от гласовете на кметските избори в руската столица Москва. На второ място с 27,37% е опозици...
Екзит полове вещаеха победа на Собянин още на първия тур, опозицията оспорва
Москва. Руският опозиционен лидер Алексей Навалний официално се кандидатира за кметския пост в Москва, предаде БНР. Това стана възможно след като пр...