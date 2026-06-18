Русия атакува Киев с ракети, дронове от Украйна удариха рафинерия в Москва

Русия атакува Киев с ракети, докато украински дронове нанесоха удар по рафинерия в Москва.

Това стана само часове след като украинският президент Володимир Зеленски проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и редица европейски лидери на срещата на Г-7 във Франция.

Според свидетел на Reuters ("Ройтерс") в украинската столица са били чути силни експлозии. Междувременно властите в североизточния украински град Суми съобщиха за един загинал при атака с дрон. В по-голямата част от територията на Украйна бяха обявени въздушни тревоги.

Балистични ракети срещу Киев

"Противникът атакува столицата с балистични ракети. Останете на безопасни места до отмяната на въздушната тревога", написа в Telegram ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко в ранните часове на четвъртък.

Украински дронове удариха московска рафинерия

В същото време украински дронове са поразили Московската рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в Telegram.

“Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

По-късно кметът съобщи, че през нощта руските военновъздушни сили са унищожили около 180 дрона, насочени срещу Москва. Руското Министерство на отбраната уточни, цитирано от агенция Интерфакс, че през нощта са свалени общо 555 украински дрона над различни области на Русия.

Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.

В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.

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