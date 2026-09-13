Русия атакува Киев с ракети, дронове от Украйна удариха рафинерия в Москва
Има загинал в Суми
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Има загинал в Суми
Нова тактика за Донбас
На 48% от домакинствата в София ще бъдат възстановявани суми
Атаката дойде само ден след вторя кръг преговори в Истанбул
Няма да развалям празника на децата с българската политика, лаконичен беше президентът
И ми казаха, че са допуснали грешка. Но мисля, че това е нещо ужасно, каза президентът
Той посочи, че американският държавен глава ще „разбере какво е направил Путин“
Сред заклеймилите руската атака се включи и италианската премиерка Джорджа Мелони
Най-малко 31 души са убити, а 83 са ранени при удара срещу Суми
Свързано е с предстоящата обмяна с еврото
Близо 2 млрд. лв. са разходите за парите на възрастните хора
Всичко това се прави за улеснение на клиентите
Поетапно ще се проверят всички държавни културни институти
"Промяната" краде идея на финансовото министерство
България може да загуби грандиозни суми, ако не направи съответните реформи
БHБ oтчитa пocĸъпвaнe и пpи вcичĸи видoвe ĸpeдитeн пpeвoд
Нaй-гoлeмитe пpeвoди са oт Гepмaния и CAЩ
Подготовката за първия учебен ден излиза една минимална заплата - без техниката за дистанционно обучение
Държавата им додава суми, за да могат да получават минималната пенсия за страната
Става дума за 14 милиарда долара