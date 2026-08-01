Не инцидент, а атентат! Кои са мишените на взрива в Москва

Експлозията в ресторанта "Балзи Роси" в Москва се оказа терористична атака.

„Комерсант“ научи, че епицентърът на експлозията в центъра на руската столица, при която загинаха трима души и бяха ранени около двадесет, е бил на улицата, а не в кухнята на ресторант „Балзи Росси“.

Източници на „Комерсант“ съобщиха, че експлозията, която разтърси центъра на Москва малко след 20:00 часа, не е свързана с изтичане на газ. Главното следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация разследва инцидента като терористично престъпление. Атаката е била насочена срещу гости на частно събитие на верандата на италианския ресторант „Балци Роси“. Националният антитерористичен комитет (НАК) по-късно потвърди, че е било взривено импровизирано взривно устройство. Според „Комерсант“ е образувано наказателно дело по член 205 от руския Наказателен кодекс („Террористичен акт“).

Партито е било строго охранявано и очевидно благодарение на това са били избегнати многобройни жертви. Според една теория, охранител е спрял жена, която е подавала кутия на гостите, докато се е приближавала към заведението. Тя му казала, че съдържа подарък, но охранителят, подозрителен, решил да я огледа по-подробно. Тогава е станала експлозията. Очевидно бомбата е била взривена дистанционно. Предварителните доклади сочат, че куриерът вероятно не е знаел съдържанието на пакета.

Експлозията уби куриерката и служителя по сигурността, който я спря. Силата на взрива е била еквивалентна на килограм тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета, така че хората на верандата на ресторанта също са били ранени. Един от тях е загинал. Куриерката е била буквално разкъсана; ръката ѝ е била намерена на пътя на 15 метра от мястото на взрива.

„Първи пристигнаха пожарникарите, последвани от линейки, след това Националната гвардия и други служби. Когато излязох от сградата, видях елегантно облечени жени да тичат от ресторанта. Носеха обувките си, следвани от мъж без риза и окървавена тениска. Те се насочваха към метростанция „Барикадная“. Изглежда, че експлозията е станала пред ресторанта“, каза пред „Комерсант“ Надежда, жителка на близка сграда и един от очевидците.

Главният готвач на ресторанта, Кармине Алфиери, заяви, че експлозията не е станала в ресторанта или кухнята му. „Добре сме, ресторантът и кухнята ни са в перфектно състояние“, написа той в социалните мрежи, добавяйки, че проблемите са локални и в ресторанта. Коментарите му по-късно бяха изтрити.

Следственият комитет на Русия съобщи, че на мястото на инцидента работи следствена оперативна група.

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