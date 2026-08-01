САЩ призоваха гражданите си да напуснат Близкия Изток

Посолствата на САЩ в няколко страни в Близкия изток предупредиха американските граждани за възможна ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона, предаде Франс прес.

"Американските граждани, намиращи се понастоящем в региона, трябва да започнат да обмислят или да се подготвят да напуснат Близкия изток в случай на ескалация", гласи предупредително съобщение, публикувано в социалните мрежи от посолствата на САЩ в Йордания, Израел и Ирак, пише OFFNews.

Предупредителното съобщение приканва американските граждани да проверят най-скорошната информация за полетите им и да следват насоките за сигурност на местните власти.

Американците, които се намират в Близкия изток, трябва да бъдат внимателни и да провяват особена бдителност, както и да се подготвят за възможна отмяна на полети, периодично затваряне на въздушното пространство на съответната държава и възможни смущения при пътуванията им, се казва в съобщението.

Американските граждани в Йордания бяха призовани да избягват района на американските военни бази, които скоро станаха обект на ирански атаки с ракети. В Израел на тях им беше указано да намерят най-близкото противовъздушно убежище.

Иранският режим е непредвидим, както стана ясно от най-новите му решения да атакува части от региона без предупреждение или провокация. Той разшири също така нападенията си в други райони (като например Египет), които преди не бяха обект на атаки, заяви посолството на САЩ в Йерусалим.

Тази сряда дрон удари американски газов танкер, който беше закотвен в пристанището Дамиета в Египет, при което на борда му избухна пожар. Египетските власти започнаха разследване по случая, но на този етап извършителят на атаката не е идентифициран.

Иранската армия обвини от своя страна Вашингтон, че "засилва напрежението" в региона и предупреди, че "всяка страна, която защитава престъпната и агресивна Америка ще бъде погълната от пламъците на войната".

Иран и САЩ отново си размениха удари през нощта след няколко дена затишие. През изминалата нощ обаче не беше съобщено за предприети атаки.