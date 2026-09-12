Тръмп към Иран: "Вие сте луди и глупави", те отвръщат с тежки думи
Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
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Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
Вашингтон атакува ирански ракетни установки край Ларак, а Техеран отвърна с ракети и дронове срещу американски бази в Йордания
Радва се с краля на четири внуци
Възможна е отмяна на полети, казват от посолствата
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Ормузкия проток отново е ябълката на раздора
Появиха се кадри с щети по железопътен мост и пристанище, а Техеран твърди, че контролира Ормузкия проток
Шампионите победиха с 3:1 в Далас, завършиха група J с пълен актив и ще срещнат Кабо Верде в елиминациите
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Решение е взето вследствие на последната ескалация на ситуацията в Близкия изток
Българският премиер изтъкна важната роля на Йордания като стабилизираща сила в Близкия изток
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Абдула Втори пристига у нас по покана на президента Румен Радев
Посреща го на 3 април на пл. „Св. Александър Невски"
Няма данни за жертви и щети
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