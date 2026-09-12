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Иран отвърна на удара: Ракети към американски бази, щети по ключови обекти
Снимка: Контролната кула на пристанище „Шахид Бехещи“ в югоизточния град Чабахар/Инстаграм

Иран отвърна на удара: Ракети към американски бази, щети по ключови обекти

Появиха се кадри с щети по железопътен мост и пристанище, а Техеран твърди, че контролира Ормузкия проток

09 юли | 16:15
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