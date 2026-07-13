Близкият изток отново пламна, цените на петрола скочиха

Американските въоръжени сили нанесоха нова серия от удари срещу Иран рано тази сутрин, като поразиха десетки военни обекти в различни части на страната. Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) атаките са били извършени с прецизни боеприпаси, изстреляни от изтребители, военноморски кораби и безпилотни летателни апарати.

По информация на американските военни са били поразени системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни установки, дронове и катери на иранските сили, използвани в района на Ормузкия проток. Според Вашингтон операцията има за цел да гарантира свободата на корабоплаването в един от най-важните морски коридори за световната търговия.

„Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира“, заявиха от CENTCOM, подчертавайки, че американските сили са в готовност да защитят международното корабоплаване.

Иранските държавни медии потвърдиха, че са извършени удари на няколко места в страната, като съобщиха за експлозии и най-малко един загинал.

Малко след атаките Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е отвърнал с ракетни и дронови удари срещу американски и съюзнически военни обекти в региона. Според иранските твърдения са били атакувани базите „Принц Хасан“ в Йордания, „Шейх Иса“ в Бахрейн и американски военен обект в Кувейт. Независимо потвърждение за мащаба на щетите засега няма.

Новата размяна на удари идва на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава значителна част от световния износ на петрол. Опасенията за сигурността в региона вече оказват влияние върху енергийните пазари, като цените на петрола се повишиха след последните събития.

Подновените военни действия и заплахата от прекъсване на доставки през Ормузкия протоко вдигнаха цените на петрола с над 4% в понеделник. Фючърсите върху суровия петрол „Брент“ поскъпнаха с 4.08% до 79.11 долара за барел сутринта, докато американският лек суров петрол (WTI) се повиши с 4.11% до 74.36 долара за барел.

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