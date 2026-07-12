„Платете цената“ се превърна в ракети. Иран разшири войната към съседите

Иран разшири опасно войната извън собствените си граници, като атакува американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания и отново посегна на гражданското корабоплаване в Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция пое отговорност за ударите и предупреди, че ще отговаря още по-твърдо на американските действия.

Техеран твърди, че е унищожил командни центрове, хангари и съоръжения за поддръжка, но част от тези заявления не са независимо потвърдени. Катар съобщи, че при прихващането на иранския обстрел са ранени трима души, сред които дете.

Третият етап на иранския отговор

Според Революционната гвардия ударът срещу пристанищния град Дукм в Оман е бил част от третия етап на операцията срещу американската военна „агресия“. Иранските сили заявиха, че са атакували логистични платформи за поддръжка и презареждане на американски самолетоносачи. „На продължаващата коварна американска агресия ще бъде отговорено още по-твърдо“, предупреди КГИР.

Оман обаче не е страна във войната и продължава да участва в дипломатическите опити за договаряне на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Само ден преди новите удари външните министри на Оман и Иран са обсъждали механизми за защита на корабоплаването.

Техеран твърди, че САЩ се опитва да наложи волята си на Оман. Но стрелбата по територията на държава посредник трудно може да бъде представена като защита на суверенитет. Тя по-скоро показва готовност спорът с Вашингтон да бъде прехвърлен върху съседите.

Ракети срещу ключовата база в Катар

На балистичен обстрел е била подложена и базата „Ал Удейд“ в Катар, която е най-големият американски военен обект в региона. Революционната гвардия заяви, че е унищожила център за поддръжка на самолети, както и командни и контролни съоръжения.

Катарските власти съобщиха, че противовъздушната отбрана е прихванала входящия огън. От падащи отломки са пострадали трима души, включително дете.

Ударът е особено остър и заради ролята на Доха в преговорите между Вашингтон и Техеран. Катар многократно посредничи за прекратяване на огъня, но вече предупреди, че не може да продължава тази мисия, докато самият той е обстрелван.

Команден център за дронове в Йордания

Иран обяви и атака срещу военновъздушната база „Принц Хасан“ в Йордания. Според КГИР с няколко балистични ракети е бил разрушен командно-контролен център за американски дронове MQ-9.

По-рано Революционната гвардия заяви, че е изстреляла десет балистични ракети срещу йорданската база „Азрак“, използвана от американски сили. Аман съобщи, че осем ракети са били прихванати и че няма жертви или материални щети.

Това разминаване показва защо иранските съобщения за „унищожени“ центрове трябва да бъдат приемани с повишено внимание, докато няма независимо потвърждение от засегнатите държави или от американското командване.

Граждански кораб отново под огън

КГИР обяви още, че е поразил втори кораб в Ормузкия проток. Преди това контейнеровозът „Галакси“, плаващ под кипърски флаг, беше ударен и се запали, а екипажът му беше принуден да напусне плавателния съд. Американското Централно командване съобщи за сериозни щети в машинното отделение и за един изчезнал моряк.

Иран твърди, че корабът се е движел по неодобрен маршрут и е пренебрегнал предупрежденията му. Революционната гвардия нарече попадението „предупредителен изстрел“, но при горящ кораб, евакуиран екипаж и изчезнал човек подобно определение звучи цинично.

Ормузкият проток е международен воден път, през който преди началото на войната преминаваше около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Опитът на Техеран еднолично да определя разрешените маршрути вече предизвика срив на трафика и нов натиск върху световните енергийни цени.

„Спазете думата си или платете цената“

Председателят на иранския парламент и водещ преговарящ Мохамад Багер Галибаф се обърна към САЩ с остро послание.

„Ерата на едностранните сделки приключи. Казахме ви: Спазете думата си или платете цената. Реалността чука на вратата“, написа той в Х.

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини Вашингтон, че е нарушил подписания меморандум за разбирателство.

„Примирие може да има само ако то се спазва и от двете страни“, заяви той.

САЩ от своя страна отмениха разрешението за продажба на ирански петрол, след като катарски и саудитски търговски кораби бяха подложени на обстрел. Вашингтон впоследствие нанесе удари по около 140 ирански цели, сред които ракетни и дронови площадки, складове и комуникационно оборудване.

Техеран превръща съседите в мишени

Иран има право да обвинява САЩ за военните удари по своя територия и да настоява договореностите да бъдат спазвани. Но атакуването на Катар, Оман и Йордания - държави, които не водят тази война - не е дипломатически аргумент, а опасно разширяване на конфликта.

Още по-трудно може да бъде оправдан обстрелът срещу граждански кораби. Моряците в Ормузкия проток не са част от американското военно командване, а контейнеровозът не става законна цел само защото Техеран не одобрява маршрута му.

С ракетите срещу посредници и търговски съдове Иран не защитава позицията си на масата за преговори. Той руши самата маса - и принуждава целия регион да плаща цената.

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