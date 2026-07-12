Секретен завод в Германия! Ново поколение дронове за Украйна

Германската компания Helsing, специализирана в разработването на военни технологии с изкуствен интелект, е започнала серийно производство на ново поколение щурмови дронове, които вече се използват от украинската армия на фронтовата линия.

По информация на The New York Times, цитирана от УНИАН, производството се извършва в строго охраняван и засекретен завод в Южна Германия. Точното местоположение на обекта не се разкрива от съображения за сигурност.

Компанията доставя на Украйна боеприпасите HX-2 още от края на 2024 г. Според разработчиците те вече са преминали успешно бойни изпитания, като приблизително 70% от изпълнените мисии са били успешни, пише БГНЕС.

Основното предимство на новите дронове е използването на изкуствен интелект. Благодарение на него те могат да продължат изпълнението на задачата си дори когато GPS сигналът и радиокомуникациите са заглушени от системи за електронна война.

„Тези технологии се развиват изключително бързо“, коментира съоснователят на Helsing Гундберт Шерф. По думите му опитът, натрупан по време на войната в Украйна, позволява софтуерът непрекъснато да бъде усъвършенстван.

Журналисти от The New York Times са получили рядък достъп до производствената база. Заводът се намира в индустриална зона и работи при засилени мерки за сигурност. По сградата няма никакви обозначения, а останалите фирми в комплекса дори не знаят, че в съседство се произвеждат бойни дронове.

От компанията посочват, че при необходимост цялото производство може да бъде демонтирано и преместено само за едно денонощие. В предприятието работят около 100 души, голяма част от които преди това са били заети в германската автомобилна индустрия. Всички служители преминават щателни проверки за сигурност и подписват декларации за конфиденциалност.

Според Helsing бъдещето на съвременната война принадлежи на евтините автономни системи, които могат да се произвеждат в големи количества. За разлика от танковете и бойните самолети за стотици милиони евро, новият ударен дрон струва около 17 500 евро и изисква минимално обучение на операторите.

Компанията смята, че масовото производство на подобни системи може значително да повиши бойните способности на армиите при далеч по-ниски разходи.

Паралелно с това Helsing разработва и безпилотния боен самолет CA-1 Europa, който трябва да влезе на въоръжение до 2029 г. Очаква се машината да изпълнява високорискови бойни мисии без участието на пилот и да предложи значително по-евтина алтернатива на традиционната бойна авиация.

От компанията са убедени, че автономните платформи, способни да действат дори при активни електронни смущения, ще играят все по-ключова роля във войните на бъдещето.

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