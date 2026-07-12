Една страна променя азбуката си след 33 години преход

Долната камара на парламента на Узбекистан одобри нов закон, свързан с процеса на преминаване към латинска азбука, и го изпрати за разглеждане в Сената.

Според узбекската служба на BBC с тази стъпка азбучната реформа в страната се приближава към своето завършване след 33 години.

Ако законът бъде приет и от Сената, узбекската азбука ще се състои от 28 букви. В настоящата азбука има 26 букви и 3 буквени комбинации, пише BBC.

Така вместо o' ще се използва ö, вместо g' – ğ, вместо ch – ç, а вместо sh – ş. За да не се наложи всички писмени документи в страната да бъдат подменяни едновременно, документите, изписани със старите букви, ще запазят валидността си за определен период. Посочва се, че това решение е взето, за да не се създава допълнителна тежест върху държавния бюджет.

Ако законът бъде одобрен и от Сената, той ще влезе в сила след подписа на президента Шавкат Мирзийоев. Това ще бъде четвъртата голяма промяна в узбекската азбука през последните 100 години. Първата промяна е извършена през 1929 г., когато страната преминава от арабска към латинска азбука.

BBC Узбекска служба отбелязва, че промените в азбуката винаги водят до спад в нивото на грамотност, но по онова време това не е било сериозен проблем, тъй като голяма част от населението не е можела да чете и пише.

През 1940 г. обаче е извършен преход от латинска към кирилска азбука.

След разпадането на Съветския съюз, подобно на много други независими държави, Узбекистан също се отказва от кирилицата и през 1993 г. приема закон за преминаване към латинска азбука. От 1994–1995 г. в училищата започва обучението на децата на латинската азбука.

Въпреки това процесът на преход, който върви изключително бавно, не е завършен вече 33 години.

За сравнение, Азербайджан, който също придобива независимост след разпадането на СССР, завършва преминаването към латинска азбука през 2001 г.

След избирането на Шавкат Мирзийоев за президент на Узбекистан през 2016 г. процесът на преминаване към латинската азбука отново набира скорост.

Освен Узбекистан и Азербайджан, Турция също е член на Организацията на тюркските държави, която през 2024 г. разработи Обща тюркска азбука, състояща се от 34 букви.

В нея, освен буквите, използвани в Турция, са включени и ä (в Азербайджан – Ə), ñ, q, x и w.

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