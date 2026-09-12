Една страна променя азбуката си след 33 години преход
Страната ще премахне буквосъчетанията и ще въведе нови знаци в опит да завърши историческата си езикова реформа
Следете всички новини, анализи и коментари за Азбука. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Страната ще премахне буквосъчетанията и ще въведе нови знаци в опит да завърши историческата си езикова реформа
Езикът е памет, дом и характер
17 малко познати факта за едно от най-големите Чудеса на България
Духовните учения са в България, трябва да привличаме народите към себе си
Ако не го направим, Al ще продължи да греши
Вярата ни учи да възрастваме в единство и любов помежду си, каза в Ловеч Негово Светейшество
В момента турската азбука се състои от 29 букви
Проектът за обща азбука на тюркските езици на латиница е предложен от учени още през 1991 г.
Плочката е дълга почти 20 см. На нея са гравирани също трима сражаващи се воини
Днес е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската абзука, просвета и култура, и на славянската книжовност
Седемте пейки с формата на букви, които нямат аналог в латинската и гръцката азбука, ще останат в Белгия до края на септември
Около тази формулировка се обединиха депутатите дни преди официалното гласуване на второ четене на поправката в КТ
Той подкрепя 24 май да е "Ден на българската писменост, просвета и култура"
ДПС и БСП отново показаха, че са антибългарски партии, като отказаха да подкрепят исторически и духовно обоснованата истина, че тази писменост е изкон...
Азбуката на глухите се продава срещу 2 лева, в столични заведения и паркове.
Буквите, на които пишем, са азбука или писменост на българския език
Неотдавна в Държавен вестник бяха обнародвани трите нови образователни стандарта, които влизат в сила догодина паралелно с училищния закон. Вчера МОН...
Малко са народите, които почитат светци, създали азбука и които честват празник на писмеността. Това е доказателство за мисията на българския народ и...
Жители на симитлийските села Мечкули и Сенокос и гости от страната почетоха Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Те се събраха рано сутринта...
От най-ранния надпис до монумент на азбуката в Монголия Проф. дин Николай Овчаров През 864 г. княз Борис I взема решение, променило кардинално съдба...