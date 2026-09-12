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Учат буквите по нов ред

Учат буквите по нов ред

Неотдавна в Държавен вестник бяха обнародвани трите нови образователни стандарта, които влизат в сила догодина паралелно с училищния закон. Вчера МОН...

18 декември | 6:25
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