Драма в Берлин: Мъж държи жена за заложник в супермаркет, спецчастите са на място

Напрегната заложническа криза се разиграва в германската столица Берлин, където мъж държи жена за заложник в супермаркет в квартал Мариенфелде, съобщава ДПА.

По данни на полицията инцидентът е започнал малко след 22:00 часа местно време в петък вечерта. Оттогава нападателят не е напуснал магазина и продължава да държи жената вътре.

На място е разположен голям полицейски контингент, включително специалните части SEK, както и екипи на пожарната и Спешна помощ. Районът около супермаркета на улица „Хилдбургхаузер“ е отцепен.

„Към момента двамата все още са вътре в супермаркета“, заяви говорителят на берлинската полиция Щефан Петерсен-Шуман пред ДПА.

По думите му служителите на реда поддържат постоянен контакт с нападателя, но засега не разкриват подробности за хода на преговорите по тактически съображения. Мотивът на мъжа, самоличността му и евентуалните му искания все още не са известни.

До момента няма информация за други хора, останали в сградата, а полицията уверява, че няма непосредствена опасност за живеещите в района.

Операцията продължава, като германските власти се стремят да разрешат кризата по мирен път.

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