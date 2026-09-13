Драма в Берлин: Мъж държи жена за заложник в супермаркет, спецчастите са на място
От снощи е в плен
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Отварят „Рафах“ след изпълнение на условие от мирния план
Мерките за сигурността на България са адекватни, каза Денков
Новината сложи край на години на несигурност и страдание за заложника и семейството му
Той няма да затрудни избирателя, посочи председателят на ЦИК
Четирима маскирани крадци са нападнали клон на водеща гръцка банка в центъра на столицата Атина. За това съобщава електронното издание Ekathimerini....
Психично болен наркоман държа майка си за заложник над 14 часа вчера в Пловдив. Драмата започна в 2 ч. през нощта и продължи до късния следобед. Тогав...
Сирийската групировка Джебхат ан Нусра (Фронта ан Нусра), свързана с Ал Кайда, е взела за заложник бременна германска журналистка. Това предаде ТАСС,...
"Ислямска държава" съобщи, че е екзекутирала хърватския заложник, отвлечен миналия месец в Египет, съобщи АФП, цитирани от БНР. Джихадистите публикува...
Турция блокира достъпа до „Туитър", „Фейсбук" и „Ютуб", заради публикуването на изображения с взетия за заложник турски прокурор от леви екстремисти,...
Прокурорът, който бе взет за заложник от крайнолява групировка в съд в Истанбул, е загинал, съобщи CNN. Мехмет Селим Кираз е починал в болницата от на...
Настояват за полицейски самопризнания за убийството на младеж през 2013 г. Въоръжени мъже взеха за заложник в съда турски прокурор, водещ разследване...
Прокурор, който разследва смъртта на младеж по време на протест, бе взет за заложник в Истанбул. Въоръжени са нападнали Мехмет Селим Кираз в една от з...
Аман. Джихадистите от "Ислямска държава" екзекутираха йорданският пилот, който беше заложник. Това потвърди йорданското правителство, цитирано от "Рой...
Аман. В безизходица е ситуацията със японския заложник Кенджи Гото, който се намира се в ръцете на „Ислямска държава". Това заяви японският заместник-...
Саджида ал Ришауи очаква смъртна присъда в йордански затвор заради тероризъм
Аман. Чрез гласа на японския пленник Кенджи Гото „Ислямска държава" заплаши да убие веднага йорданския пилот Мааз ал Касасбех до залез-слънце на 29 ян...
Гент. Въоръжени за нахлули в апартамент в белгийския град Гент и по първоначална информация са взели един човек за заложник, предаде Би Би Си. Полици...
Сана/ Вашингтон. Американският журналист Люк Съмърс е бил убит в Йемен, след като армията е започнала операция по спасяването му. По време на военната...
Групировката "Ислямска държава" публикува в интернет нов видеозапис на британския журналист Джон Кантли, когото държат като заложник. Този път Кантли...