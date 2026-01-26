Финалът на една драма. Израел намери тялото на последния заложник в Газа

Израелската армия съобщи, че е открила тялото на последния заложник, държан в ивицата Газа, с което бе изпълнено ключово условие от първия етап на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс. Новината бележи повратен момент в усилията за деескалация на конфликта след месеци на ожесточени бойни действия.

По данни на армията тленните останки на полицай Ран Гвили са били идентифицирани и ще бъдат предадени на семейството му за погребение. Израелските военни посочват, че операцията по издирването и извеждането на тялото е приключила успешно.

Израел обяви, че ще отвори граничния пункт „Рафах“ между ивицата Газа и Египет – определян като „основната врата на анклава към света“ – веднага след връщането на останките на Гвили или след окончателното приключване на операцията по издирването му. Отварянето на пункта е сред най-чувствителните въпроси в хода на преговорите и има ключово значение за хуманитарния достъп до Газа.

Тялото на Гвили е било държано в Газа, след като той е бил убит в кибуца Алумим по време на атаката на Хамас срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. Тогава десетки хора бяха убити или отвлечени, което постави началото на войната в анклава.

През октомври миналата година Израел и Хамас постигнаха споразумение за прекратяване на огъня под натиска на регионални сили и на президента Доналд Тръмп, който определи договореността като „първа стъпка към стабилен, траен и вечен мир“. Откриването на тялото на последния заложник изпълнява едно от най-важните условия за придвижване към следващите фази на плана.

