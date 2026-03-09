Скрита лимонка е новият лидер на Иран. Подробности

Синът на върховния лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, ще наследи баща си Али Хаменей начело на страната. Новината беше съобщена от държавната телевизия, а Ислямският революционен гвардейски корпус и въоръжените сили на страната вече са заявили вярност към новия лидер.

За разлика от баща си, 56-годишният Моджтаба до голяма степен е поддържал нисък публичен профил. Той никога не е заемал държавна длъжност, не е изнасял публични речи или давал интервюта, а в медиите са публикувани само ограничен брой негови снимки и видеозаписи, пише BBC.

Въпреки това от години се носят слухове, че той е имал значително влияние зад кулисите в Иран.

Американски дипломатически грами (телеграми), публикувани от WikiLeaks в края на 2000-те години, го описват като „силата зад расото“, който широко е възприеман като „способна и твърда фигура“ в рамките на режима, съобщава агенция AP.

Кой е Моджтаба Хаменей?

Моджтаба е роден на 8 септември 1969 г. в североизточния град Машхад и е второто от шестте деца на Али Хаменей. Средното си образование получава в религиозното училище „Алави“ в Техеран.

На 17 години той служи в армията за кратки периоди по време на войната между Иран и Ирак, според ирански медии. Осемгодишният кървав конфликт прави режима още по-подозрителен към САЩ и Запада, които подкрепят Ирак.

През 1999 г. Моджтаба отива в Кум – свещен град, считан за важен център на шиитската теология – за да продължи религиозното си образование. Прави впечатление, че до този момент той не е носил духовническо облекло, а причините да постъпи в духовна семинария на 30-годишна възраст остават неясни, тъй като обикновено това се прави в по-млада възраст.

Моджтаба остава духовник със среден ранг, което може да се окаже пречка за приемането му като нов върховен лидер.

Преди да бъде избран, някои медии и представители, близки до центровете на властта в Иран, започват да се обръщат към него с титлата „аятолах“ – висше духовническо звание. За част от наблюдателите това изглежда като опит да се повиши религиозният му авторитет и да бъде представен като достоен лидер.

В системата на духовните семинарии рангът „аятолах“ и преподаването на напреднали богословски курсове се считат за показател за научното ниво и знанията на даден духовник и са сред условията за бъдещ върховен лидер.

Подобен прецедент вече съществува. Баща му, Али Хаменей, също бързо получава титлата „аятолах“, след като става вторият върховен лидер на Иран през 1989 г.

Обвинения в политическа намеса

Името на Моджтаба за първи път влиза в общественото пространство по време на президентските избори през 2005 г., спечелени от популисткия твърдолинеен кандидат Махмуд Ахмадинеджад.

В открито писмо до Хаменей реформаторският кандидат Мехди Каруби обвинява Моджтаба, че се е намесил във вота чрез елементи на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и милицията „Басидж“, които раздавали пари на религиозни групи, за да помогнат на Ахмадинеджад да победи.

Четири години по-късно Моджтаба отново е изправен пред същите обвинения. Преизбирането на Ахмадинеджад предизвиква масови протести в страната, известни като Зеленото движение. Някои демонстранти скандират лозунги срещу идеята Моджтаба да наследи баща си като върховен лидер на Иран.

Тогавашният заместник-министър на вътрешните работи Мостафа Таджзаде описва резултата като „изборен преврат“. Той е хвърлен в затвора за седем години, което по собствените му думи се дължи на „прякото желание на Моджтаба Хаменей“.

Двамата реформаторски кандидати Мир-Хосейн Мусави и Мехди Каруби са поставени под домашен арест след изборите през 2009 г. През февруари 2012 г. Моджтаба се среща с Мусави и го призовава да прекрати протестите си, съобщават източници пред BBC Persian.

Предизвикателството пред новия лидер

Сега, като новоизбран върховен лидер на Иран, мнозина очакват Моджтаба да продължи твърдолинейната политика на баща си.

Някои също смятат, че човек, който е загубил баща си, майка си и съпругата си при американско-израелски удари, едва ли ще се поддаде на западен натиск.

Но пред него стои и трудната задача да гарантира оцеляването на Ислямската република и да убеди обществото, че именно той е правилният човек, който може да изведе страната от политическата и икономическата разруха.

Досегашният му управленски опит остава до голяма степен непроверен, а възприятието, че републиката се превръща в наследствена система, може допълнително да засили общественото недоволство.

Моджтаба вече е и мишена. Миналата седмица израелският министър на отбраната заяви, че който и да бъде избран за наследник на Али Хаменей, ще бъде „еднозначна цел за ликвидиране“.

С избора на Моджтаба Хаменеи за нов върховен лидер на Иран няма да спре войната. Това мнение изрази пред Нова телевизия Руслан Трад, журналист и анализатор на Атлантическия съвет на САЩ.

Той добави, че всички синове на досегашния върховен лидер на Иран, който бе убит - аятолах Али Хаменеи, са участвали в набор от кандидатите, но Моджтаба е бил най-влиятелен. Моджтаба изгради много силна финансова и силова структура в Иран, коментира той. Според Руслан Трад израелците ще предприемат действия срещу новия лидер на Иран. "Конфликтът вече много се разширява, има сваляне на самолети от катарски ПВО и околните държави участват все по-активно във военни действия, което означава, че ще се разшири конфликтът със сухопътна операция на място", изтъкна Трад.

