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Талибаните с нов лидер

Талибаните с нов лидер

Талибаните в Афганистан признаха официално убийството на предводителя си молла Мансур и обявиха новия си лидер днес, съобщи Би Би Си. В същия ден исля...

25 май | 17:50
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