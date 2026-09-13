Скрита лимонка е новият лидер на Иран. Подробности
Той е силата зад расото
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Той е силата зад расото
Експертите поставят под съмнение електоралния пробив на левицата
Габриел Вълков: Партиите на статуквото трябва да направят крачка назад
Баща ми беше миньор, той ме научи, че под земята нищо друго не е важно, освен доверието, каза в речта си новият лидер на ХДС
Нидерландецът Вилко Келдерман поведе в класирането
Тадей Погачар поведе, финалът е днес в Париж
Талибаните в Афганистан признаха официално убийството на предводителя си молла Мансур и обявиха новия си лидер днес, съобщи Би Би Си. В същия ден исля...
Първата дама лидер поема БСП в най-трудния й момент Корнелия Нинова напусна вчера по обяд мястото си на последните редове в залата, за да се качи на...
Гръцката консервативна опозиционна партия Нова демокрация избра своя нов лидер. Това е бившият министър на административната реформа Кириакос Мицотаки...
Нова година, нови лидери. Това беше един от късметите в новогодишната баница на някои социалисти. Причината го да сложат в нея е предстоящият пленум п...
Обновление без сътресения е тежката мисия пред фаворита за наследник на Станишев Според повечето водещи фигури на "Позитано" почти сигурно следващият...
- Г-н Ангелов, изненада ли ви решението на соцлидера Сергей Станишев да стане евродепутат?- Мен лично ни най-малко. Европейският парламент се конститу...
София. Всички кандидати за евродепутати на БСП започват ударно обиколки из страната начело със соцлидера Сергей Станишев. Социалист номер 1 днес ще по...