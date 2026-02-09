Социалистите търсят ново мнозинство без ГЕРБ и ДПС

БСП се подготвя за предсрочни парламентарни избори със сменено ръководство, след като през уикенда делегатите на конгреса избраха Крум Зарков за председател на партията. Решението идва на фона на сериозни вътрешни сътресения и публични анализи, които поставят под въпрос бъдещото парламентарно присъствие на социалистите след участието им в управлението.

Според депутата от БСП-Обединена левица и председател на Младежкото обединение на социалистите Габриел Вълков, партията е получила ясен мандат за промяна. По думите му вотът на близо 700 делегати е показал желание за нов политически курс и за прекъсване на връзката със стария модел на ръководство, като новите лица не бива да се свеждат единствено до възраст, а до различен тип политическо поведение и приоритети.

Самият Крум Зарков определи избора си като символичен пробив срещу апатията в партията и усещането за примирение сред левите избиратели. Той подчерта, че резултатът от конгреса не е лична победа, а знак, че БСП търси излизане от дълбоката криза на доверие, в която се намира.

На фона на коментари, че участието във властта е нанесло сериозни щети върху електоралната подкрепа на партията, Вълков отхвърли прогнозите за отпадане на БСП от следващия парламент. По думите му подобни сценарии се повтарят от десетилетия, без да се реализират, а настоящият конгрес е дал сигнал, че партията е готова да се пренареди и да се яви на изборите с по-ясна идентичност.

Вътрешните разногласия обаче остават, включително по темата за промените в Изборния кодекс и ограничаването на секциите извън Европейския съюз. Вълков призна, че в парламентарната група няма единно мнение и че той лично не е подкрепил текстовете, като е гласувал „въздържал се“. Според него окончателната позиция на БСП ще бъде формулирана след като новото ръководство изгради екипа си и вземе политическо решение.

Социалистите декларират, че ще поставят акцент върху съдебната реформа и ограничаването на влиянието на Делян Пеевски в политическия живот. Вълков заяви, че промяна в страната е възможна само чрез парламентарно мнозинство без ГЕРБ и ДПС, като според него именно това е задачата пред левицата на предстоящия вот.

По отношение на слуховете за евентуално общо явяване с формация, свързвана с Румен Радев, Вълков беше категоричен, че не очаква предизборна коалиция. Той допусна възможност за разговори след изборите, но подчерта, че БСП се стреми да остане самостоятелна и да се позиционира като единствената лява алтернатива с ясни политики, включително въвеждане на прогресивно подоходно облагане и по-висока данъчна тежест за най-богатите.

Според Вълков смяната на ръководството няма да доведе до отлив към други политически проекти, включително този на Румен Радев, а напротив БСП очаква да консолидира подкрепата си и да привлече нови симпатизанти в условията на предсрочен парламентарен вот.

