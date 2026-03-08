Първанов ядосан: Превърнаха съвета по сигурността в арена за скандали

Бившият президент Георги Първанов отправи серия от критики към начина, по който българските институции реагират на международната обстановка и на вътрешнополитическите напрежения. В интервю за бТВ той постави под съмнение ефективността на Консултативния съвет за национална сигурност, коментира позицията на България по войната на САЩ и Израел срещу Иран и заяви, че присъствието на американски самолети на летище София поражда повече въпроси, отколкото отговори.

Първанов изрази скептицизъм към идеята отново да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност. По думите му органът е загубил реалната си функция през последните години.

„Все по-често се подхвърля идеята за Консултативен съвет за национална сигурност. Имаше време, когато той беше работещ орган. В един момент обаче политическите лидери започнаха да идват на него, за да си кажат приказката по агресивен начин, и си тръгваха от президентството“, каза Георги Първанов.

Според него няма смисъл държавният глава Илияна Йотова да свиква подобна среща, ако тя се превърне единствено в публичен сблъсък между политическите сили.

Бившият президент засегна и темата за международната криза около Иран. Той смята, че България трябва да има по-ясна и по-активна позиция по конфликта.

„Не може в XXI век всичко да се решава със силата на ракетите и други военни оръжия. Виждаме, че подобен военен конфликт е много труден за преодоляване“, заяви Георги Първанов.

По думите му правителството би трябвало да потърси дипломатически път и да настоява темата да бъде разгледана в международни институции.

„Според мен българското правителство трябва да внесе предложение за обсъждане на войната в Съвета за мира на американския президент Доналд Тръмп, както и в ООН“, каза Първанов.

Той допълни, че ако в подобна структура няма готовност за обсъждане на конфликта, България трябва да преосмисли участието си.

„Аз не знам дали този съвет изобщо работи, но това е една идея, с която чисто символично да покажем на Тръмп нашата антивоенна позиция“, добави бившият президент.

Първанов коментира и темата за американските самолети на летище София, която предизвика сериозен обществен интерес през последните дни. Според него липсва достатъчно яснота от страна на правителството.

„Най-добре е самолетите да бъдат преместени извън България, защото това ни прави дразнител за една от воюващите страни в конфликта в Близкия изток“, заяви Георги Първанов.

В интервюто той засегна и вътрешнополитическата ситуация, като коментира решението на президента Румен Радев да се насочи към активна политическа роля. Според Първанов това е било стратегическа грешка.

По думите му държавният глава има значително по-големи възможности да влияе върху процесите в страната, когато остава надпартийна фигура, отколкото ако се превърне в участник в пряката политическа борба.

