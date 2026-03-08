Борисов за служебния кабинет: Правителство на оставките и извиненията

„Това е правителство на оставките и на извиненията.“ С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува действията на служебния кабинет по отношение на удължителния бюджет. Той заяви, че управляващите се опитват да прехвърлят отговорността върху опозицията и да представят ГЕРБ като виновник, ако държавата остане без приет бюджет.

„Виждам какъв е стилът и методът на работа на служебното правителство, което е изцяло на ПП-ДБ и на Радев – със своята надменност да не търсят мнозинство. За мен има само една цел – да кажат, че другите са им виновни за това, че няма бюджет за хората. Когато ги помолихме за 20 дни и да се приеме бюджет с консенсус, те ни отказаха. Сега целта е ГЕРБ да е виновен, че нямат мнозинство“, заяви Бойко Борисов.

По думите му кабинетът се опитва да си осигури оправдание, ако управлението изпадне в затруднение.

„И когато забуксува държавата, да имат извинение. Това е правителство на оставките и на извиненията. Ние трябва да подходим отговорно към държавата, към институциите и към българите“, каза Борисов.

Той съобщи, че е дал мандат на председателя на Бюджетната комисия Делян Добрев депутатите от ГЕРБ да подкрепят внесения законопроект без промени.

„Така, както са го дали – дори и да им покажете слабости и грешки, те ще ги отхвърлят. И ще търсят да ви изнервят да не им го подкрепите. В четвъртък депутатите ни ще бъдат на бюджетна комисия. Нека си намерят мнозинство за комисията. Ние не отговаряме за другите партии. Така, както са го внесли, буква по буква да бъде приет, за да нямат никакво оправдание за това, че ГЕРБ им пречи“, добави Борисов.

Повод за извънредната среща в партията стана внесеният законопроект за удължителен бюджет. Председателят на Бюджетната комисия Делян Добрев обясни, че документът все още не е обсъждан в парламента, тъй като от страна на управляващите не е имало комуникация с комисията.

„Все още не е гледан в Бюджетна комисия, защото никой от управляващите не си е направил труда да се обади, да дойде, да обясни, да пита дали има предложения по този законопроект. Но парламентът има още десетина дни работа и трябва да решим как да действаме“, заяви Делян Добрев.

Той подчерта, че ГЕРБ трябва да подходи отговорно, за да не се стигне до блокиране на държавата, и предложи законопроектът да бъде разгледан в комисията още през следващата седмица.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова също се обяви за подкрепа на удължителния бюджет, за да се гарантира нормалното функциониране на държавата.

„Адмирираме подхода за честни избори, но е важно те да бъдат и почтени. Почтеността е базисна, за да функционира нормално едно общество“, каза Теменужка Петкова.

Подобна позиция изрази и бившият премиер Росен Желязков, който също подкрепи идеята законопроектът да бъде приет, за да се избегне институционална криза.

„Напълно адмирирам да подкрепим така внесения проект за удължителен бюджет, за да демонстрираме този подход на търсене на консенсус и базисна почтеност за честни и прозрачни избори“, заяви Росен Желязков.

В края на срещата Борисов подчерта, че отговорността за намирането на парламентарно мнозинство е на правителството.

„Премиерът Гюров и финансовият му министър трябва да си обезпечат всички други партии. Правилото винаги е било следното – премиерът и финансовият министър отиват и намират мнозинството, което е нужно“, заяви лидерът на ГЕРБ, като допълни, че на този етап подобна комуникация между изпълнителната и законодателната власт липсва.

