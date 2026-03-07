Борисов проговори за изцепката на Назарян

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира вчерашната изцепка на председателя на парламента Рая Назаярн, която направи нецензурен коментар по адрес на депутатите, без да си дава семтка, че микрофонът й е включен и всичко се чува.

"Не съм направил забележка на председателя на парламента Рая Назарян за изказването ѝ от предишния ден, тъй като не съм присъствал и не знам какво са си казали", заяви Борисов, който бе на посещение в Бургас.

В този парламент аз съм чул такива неща. Ежедневно има такива подмятания – те се бият, дърпат се, псуват се, с най-вулгарните обиди се обиждат, каза Борисов. По думите му атмосферата в залата понякога е толкова напрегната, че човек трудно може да остане дълго време там. "Ако изкараш повече от пет–десет минути вътре в залата, след това ти трябва психотерапевт", коментира той.

Борисов добави, че при подобна обстановка е трудно да се запази самообладание. Трябва невероятно да си владееш духа, за да не отговориш по същия начин, каза той.

В този парламент съм чул такива обиди. Майка ми беше много добра педагожка. И едно от нещата, които съм запомнил от нея, е, че при 10 добри деца, сложиш едно лошо, всички стават лоши. Ние от ГЕРБ успяхме да запазим добрия тон - да иронизираме и да се шегуваме, заяви Борисов.

Припомняме, че в петък след спор за програмата на парламента Рая Назарян бе чута да изрича ядосано: "Аааа, ще ви таковам в чекиджиите всички". Моментално се завихри спорът трябва или не Назарян да напусне поста, както стана с Вежди Рашидов, който също се изказа нецензурно на включен микрофон.

