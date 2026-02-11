Бойко Борисов проведе ключова среща за страната

Германия е един от най-важните партньори на България в Европейския съюз и водещ инвеститор у нас. Това заяви Бойко Борисов в пост във Фейсбук. Лидерът на ГЕРБ се срещна с делегация от Германия и обсъди инвестициите у нас и енергийната сигурност.

Ето и целият пост на Бойко Борисов:

"Германия е един от най-важните партньори на България в Европейския съюз и водещ инвеститор у нас. На среща в Централата на ГЕРБ с Тилман Кубан, депутат от групата на ХДС/ХСС в германския Бундестаг, Марсел Шарелман, депутат от парламента на провинция Долна Саксония и Норберт Бекман-Диркес, ръководител на бюрото на Фондация “Конрад Аденауер” в България заявих ясно, че ако искаме да привличаме производство от ново поколение и високотехнологични компании, държавата трябва да осигури стабилност, предвидими правила и ефективна администрация. Това е основата за развитието на автомобилостроенето, машиностроенето и технологичните индустрии. Конкуренцията е силна и България и Европа трябва да отстояват активно своите предимства.

Поставих и темата за енергийната сигурност, защото за бизнеса тя означава предвидимост и увереност да инвестира дългосрочно. Диверсификацията на доставките, по-добрата свързаност и развитието на възобновяемите източници са приоритети, по които можем да задълбочим сътрудничеството си с Германия.

България е част от Шенген и носи сериозна отговорност за охраната на външната граница на ЕС. Това е общ европейски ангажимент, който изисква солидарност и координация. Потвърдихме и сътрудничеството си в рамките на НАТО и необходимостта Европа да бъде по-силна и по-единна в отбраната.

България и Германия имат общ интерес – силна икономика и сигурна Европа. Ще продължим да развиваме партньорството си с конкретни действия и резултати."

