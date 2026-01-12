Борисов с нова заявка за властта. Мотивите

След връщането на мандата, очакваме много бързо избори. Нашите градове трябва да продължават работа. Не искам да изглеждате като София – мръсна. Имахме сложна коалиция на малцинство. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред съпартийци в централата на партията, след като премиерът в оставка Росен Желязков върна мандата за съставяне на правителство на президента Румен Радев.

„Ако бяхме началото на 2025 година, не бих повярвал, че ще бъде свършена толкова много работа.

С пълно мнозинство да влезем в еврозоната. От десетилетия чакан Шенген, да влезем. Ние заведохме България в еврозоната, на масата на взимащите решения. Нямаше как да съм сигурен, че ще успеем да предоговорим НПВУ, успяхме да вкараме 5 млрд. от един абсолютно 3-години провален план“, отбеляза лидерът на ГЕРБ.

ПП искат цялата власт еднолично. Радев имаше едноличната власт през служебните кабинети, посочи Борисов.

„Ние правехме най-консервативните бюджети. Влади Горанов държеше да има излишъци.“, изтъкна той и посочи: „В последния бюджет, 2 от подкрепящите партии бяха крайно леви – БСП и ДПС-НОВО НАЧАЛО. Социологията обаче още дава, че сме първа политическа сила. Благодарение на вашата работа и всичко, което направи правителството.“

Борисов припомни, че Асен Василев не е подал конвергентен доклад и категорично заяви - „Ние имаме пълното основание с всичко, което направихме, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме.“

Откакто сме почнали, БВП се е увеличил близо 4 пъти. Осигурихме най-големите инвестиции. Дойде най-голямата оръжейна компания да прави заводи в България, само заради доверието в мен. 40% се е вдигнал износът. Само по време на нашето управление се пускаха еврофондовете, при всички други се спираха. 63 млрд. са влезли в българските компании и граждани, изреди заслугите Борисов.

„Това правителство беше добро, но беше много тихо. Преди години спряхме да режем лентички. Направихме интерактивна инвестиционна карта на България, повече от 5 хиляди български компании кандидатстват по мерките за иновации и енергийна ефективност.

Един голям поклон на българския народ, че народът свиква и действа разумно и внимателно по отношение на еврозоната. Това са неща, които никой не може да ни отнеме и да отрече.“, категоричен е лидерът на ГЕРБ.

Той изтъкна още, че преди години са отпуснати 100 млн. за Инсайт института, а сега българският AI е най-добрият в Европа.

Според него България изпреварва някои от европейските държави, „вече не сме на дъното, а дори ги превишаваме, това е бъдещето, това правим“, отбеляза Борисов.

„ГЕРБ е народна партия, която се занимава с водата, детската градина, почистване на снега. Ако това, което в момента се случва в София, беше при нас, щеше да се иска да се закрие ГЕРБ. Затова му подкрепихме структурата.“, каза лидерът на партията по повод столичните проблеми с боклука и сметоизвозването. Той отново изтъкна, че от това управление, 11 месеца, ГЕРБ може само да се гордее.

„Нашите разочаровани членове и симпатизанти трябва да знаят, че ако имахме 90 депутата, можеше да тропаме по масата, но при 66 няма как“, отбеляза лидерът на ГЕРБ и допълни: Сега с ясна визия, след като сме си свършили геополитическите цели, знаем какво искаме да направим.

Моите правителства извадиха от мониторинговия доклад, станахме най-добрия партньор на службите в САЩ, Великобритания и ЕК. Само ние не допуснахме да се разхождат нелегалните мигранти по нашите градове.

„Имайте гордост, смелост. Не пъчене, а самоувереност, че ние сме направили всичко това, и че без нас нямаше да се случи. Ако нямаше еврозона и Шенген, щяхме да си пътуваме само по Перловската река, по Дунава с лична карта. И толкоз.”, изтъкна Бойко Борисов.

„Свършихме си геостратегическите задачи и сега можем много търпеливо да продължим повишаването на доходите, но не само по инерцията на Василев със заеми и вдигане на пенсии, а индустрията и икономиката да ги произведат тия пари", обясни той.

Борисов припомни, че благодарение на ГЕРБ в България няма мигрантска вълна.

"От кое да се срамува ГЕРБ? Само брилянтни неща сме направили", допълни лидерът на ГЕРБ.





