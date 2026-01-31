Борисов от Загреб! Разкри новата цел на ГЕРБ

Хората тук, в Европа, имат огромно разбиране към България. И ние трябва да използваме това за много бърза индустриализация. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след участието в срещата на върха на ЕНП в Загреб. Той излезе с видео изявление във фейсбук.

Много бързо икономиката трябва да сработи, още една-две големи немски или европейски компании да дойдат, защото сме забелязани, добри сме, на масата сме на тези, които вземат решенията, продължи Борисов.

Изключително съм доволен и се надявам, че в следващите месеци не само няма да има хаос, а ще се направи едно добро правителство, което да може да върви в крак с всичко, което Европа прави, посочи лидерът на ГЕРБ.

По повод проблема с достъпността на жилищата в Европа Борисов посочи, че програма за саниране на ГЕРБ е изключително социална, добре приета и се дава за пример, защото се санират не само блоковете, но и еднофамилните сгради.

България вече е на масата, на която се вземат решенията. Участието ни във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред страната ни. Интересът към България е огромен. Страната ни е надежден и предсказуем партньор в рамките на ЕС и НАТО, написа Борисов в профила си във Фейсбук.

Той се срещна с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, с канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович и на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб, Хърватия.

Светът днес изпитва тектонични размествания. Ние, Европейският съюз, показахме тази седмица голямо единство, голяма сила. Влизането в еврозоната и в Шенген, но най-вече в еврозоната и Банковия съюз, поставят България на масата, където се вземат решенията, посочи Борисов.

Гордост за България представлява изкуственият интелект, всички са много впечатлени от огромните усилия на България да инвестира в тази мащабна газова инфраструктура, която имаме с най-мощните компресори, 80% от тези на Балканите, са на територията на България, каза Борисов.

Освен това оптическата мрежа представлява голям интерес и най-вече ай ти секторът, който за радост е забелязан в Европа, продължи лидерът на ГЕРБ.

Именно затова ние трябва да подходим максимално бързо като партия и да осигурим за следващите месеци конкурентоспособността. Това ще бъде същината на програмата, която имаме, заяви Бойко Борисов.

Изключително съм благодарен на канцлера Мерц, който много внимателно следи всичко което става в областта на иновациите, на индустрията, военната промишленост, твърдо стои зад нас, зад ГЕРБ, зад мен и съм голям оптимист за работата с Германия в следващите месеци, продължи лидерът на ГЕРБ.

По същия начин много благодаря на Европейската комисия, която много направи за България тази година и много разчита на България. За всички тези, които имаха интерес към т.нар. съвет за мир - много добре ни разбират, много внимателно слушаха и ние - това го казвам за българските критици, никога в Европа не е имало съмнение относно дисциплината, лоялността на ГЕРБ. Точно обратното – ние сме и в комитета на желаещите, подкрепяме Украйна, участваме във военната помощ, заключи Борисов.

