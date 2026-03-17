Красимир Каракачанов: Имаме нужда от Европа на отечествата

Възможно е Радев да е българският Орбан, заявява Красимир Каракачанов в подкаста на "Стандарт" "България в новия свят"

Първата задача на новото правителство е да реши въпроса със спекулата

Големите търговски вериги налагат грабеж

България трябва да получи обезщетение за закриването на ядрените си централи

Служебният кабинет е партиен – на ПП и ДБ

Борисов има отвратителния навик да се опитва да унищожава партньорите си

В Ирак по времето на Саддам Хюсеин имаше повече религиозна свобода, отколкото сега

Урсулите говорят, че ще се борят за върховенството на закона, а са затънали в корупция

- Г-н Каракачанов, в навечерието на 150 години от Априлското въстание сме. Защо никой не говори за тази годишнина?

- Десетилетия наред българските политици се опитваха да изтрият историята от съзнанието на хората. Още в 90-те години имаше такива, които казваха: ето свърши ерата на тоталитаризма, трябва да прочистим историята от догмите на комунизма.

Да, догмите за партизани, за ръководната роля на БКП трябваше да се премахнат. Но те започнаха да изчистват и българската национална история.

Опитаха се да премахнат термина „турско робство“. Имаше един огромен скандал, в който участваха и български учени - така нареченият “мит Батак”. В Батак не били изклани толкова българи. То било някаква свада между две съседни села и едно мюсюлманско. Самият факт, че от много години се прави опит да се отрече 3-ти март като национален празник е всъщност война между две „лоши“ империи - османската и руската. Руснаците били дошли само и само да защитят своите интереси, а не за нещо друго.

Целият опит да се пренапишат учебниците по история, да се премахнат онези дати и национални герои, които могат да събуждат гордост, национално достойнство, чувство за принадлежност и идентичност, е абсолютно умишлен стремеж.

- Но той като че ли е успешен, защото паметта малко по малко се изтрива?

- Успешен е, защото вече второ поредно поколение е жертва на подобна пропаганда. И това е част от глобалната политика на ултралибералите, които аз наричам троцкисти. Помните какво ни говореха от Отворено общество - виждаха света като място, в което живеят хора без национално съзнание, без национална памет, без религиозни ценности, които са просто бройлери. И лесно могат да бъдат манипулирани.

Лошото е, че тези експерименти се правеха основно върху християнския свят, върху Европа и САЩ.

Вижте Европа на какво прилича в момента. Един континент, в който не смееш да си кажеш мнението, че примерно има два биологични пола. В Германия са признати 32 пола. Ако отречеш това, има опасност да бъдеш осъден. Във Великобритания са стотици случаите, при които са санкционирани хора, които в постове изразяват различно мнение.

Къде отиде онази буржоазна Европа (както се наричаше през 19-и или 20-и век), която беше хранителка на правото на личното мнение? Която изповядваше принципа “готов съм да умра за правото ти да кажеш своето мнение, макар че не съм съгласен с него”.

Не, тук виждаме един троцкизъм. Това е ултраболшевизмът. При болшевиките, когато вземат властта, има няколко течения. Едното, както го наричат дясното, било не за толкова бързи социални реформи, течението на Ленин, класическото, и болшевиките, т.е. троцкистите, които са най-радикалните левичари. Е, Европа се управлява от такива радикални троцкисти, безотечественици, които, гледат на континента като на едно поле, върху което могат да си правят социални експерименти.

- С идването на Тръмп се заговори открито за края на този либерален модел. Това ли е новият свят, в който попадаме?

- Битката на Тръмп не е лесна. Аз може да не споделям някои от неговите външнополитически ходове, но генерално, идейно погледнато, Тръмп или Орбан, или Тръмп и Орбан, са ми много по-симпатични като визия за света, отколкото Урсула фон дер Лайен или Макрон. Защото и Тръмп, и Орбан са хора, които държат на националната държава. Уважават термина суверенитет и национален интерес.

А Макрон, Урсула или урсулите като събирателен образ на този глобалистко троцкиски елит, всъщност защитават тесните интереси на една международна олигархия. За тях Брюксел и Европейската комисия е само адрес за регистрация.

- Къде е България в новия свят като част от европейското семейство?

- Винаги съм поддържал идеята, че България трябва да бъде член на ЕС и НАТО. Ние не сме голяма държава. В този размирен свят, при сблъсъка на великите сили е хубаво да си в колективен пакт за сигурност, който обаче няма да е инструмент на една-две държави членки. Тоест, да има равноправност, както е по статута по Вашингтонския договор или по този за членство в ЕС. Или за един Европейски съюз така, както го разбираха бащите му.

Европа на отечествата, съюз от суверенни държави, които имат обща икономика, могат да водят дори обща външна политика, но всяка от тях запазва своя суверенитет и никой не й се бърка във вътрешните работи.

Вижте какво се случва в Източна Европа. Ако се съпротивляваш, макар и мълчаливо, както го правеха някои политици, започват санкции. Например: ще ви отнемем парите по еди коя си програма, няма да ви отпуснем средства за еди какво си. Тоест, има едно изнудване. Преди 2 или 3 години 30 полски града бяха обявили, че са свободни от джендър-идеологията. Само заради това поляците бяха орязани във всички програми, в които трябваше да се отделят пари за тези градове. Представяте ли си за каква дискриминация говорим? Това ли е ЕС? Това ли е върховността на правото? Нима предишният американски президент и то демократ, не водеше войни? Америка винаги е водила войни само и единствено от гледна точка на своите икономически интереси. Да присвоиш ⅓ от територията на Мексико, кого освобождаваш там? Каква демокрация наглагаш като там не живеят бели хора?

Аз съм бил в Ирак 4 месеца преди да започне войната като наблюдател на президентските избори. Извинявайте, ама в Ирак по времето на Саддам Хюсеин имаше повече религиозна свобода, отколкото сега има там. В Багдад жените ходеха с нормални дрехи. Никой не ги караше да се забулват и да ходят по пет пъти на молитва дневно. Не им се забраняваше да шофират, да учат или да работят. Християните, които бяха около 10-12% от населението, имаха абсолютно всички права. Ходил съм в катедралния храм в Багдад, за да го видя какво представлява. Интересен, хубав храм. Дойде демокрацията, освободиха ги от Саддам Хюсеин и какво се случи? На първата Коледа същият този храм беше взривен барабар с богомолците вътре. Жените не могат да си покажат носа от вкъщи, защото е забранено. Не им е позволено да се обличат светски. Бял човек по улиците ще го отвлекат за откуп. Държавата е разбита на 3-4 части, които воюват помежду си. Т.е., всичките войни, които правеха и Щатите, пък и опитите на СССР да налага уж социализъм, бяха заради интереси. Докато Тръмп говори откровено. Той не лъже…

- Ще освободи ли Тръмп иранците от режима?

- Той не се крие зад кухи клишета. Отива и казва: петролът на Венецуела ми трябва. Тръмп е много по-предвидим, отколкото онези демагози. На второ място той защитава принципи, а не измишльотини. Защитава семейството, двата пола. В Америка има хиляди случаи, в които пораснали деца са били облъчвани в училище да си сменят пола. И са претърпели операции. Като са пораснали, са осъзнали какво са направили. Но не могат да върнат нещата.

Тръмп защитава ценности. Докато урсулите говорят, че се борят с корупцията и са за върховенство на закона, а в същото време са затънали до уши в корупционни сделки.

Дали Тръмп ще успее да свали режима в Иран ми е трудно да кажа. Руснаците и китайците помагат на Иран. Те ги снабдяват основно със сателитна информация, която е много важна за нанасянето на ракетни удари, тъй като войната е предимно ракетна.

- Русия не е толкова засегната, колкото Китай от тази война.

- Русия даже печели, защото когато търгуваш барел на 80 долара, е една печалбата, а когато е 120 долара на барел, имаш допълнителна печалба.

Китай е големият засегнат, при това икономически. Защото 90% от газта, добивана в Иран, се изнасяше за Китай, благодарение на евтините руски суровини, които получават вече 4 години след санкциите, които им наложиха урсулите. Китай и Индия са основните купувачи на руски енергоносители, част от които препродават и допълнително реализират печалба. Но Иран е изключително важен за Китай, защото през Иран те упражняваха и свое влияние в Близкия изток, пък и в Африка.

- Дали големият губещ отново няма да бъде Европа?

- Европа от много отдавна е големият губещ. Големите й лидери си отидоха - Кол, Митеран, Ширак. Европа в последните десетилетия е губеща, защото се е поставила в услуга на едни корпоративни олигархични интереси.

- Накъде ще върви Европа? Наричаха част от политиците ни „Йесмени“.

- Да. Помните как си продадохме ядрената енергетика. Урсула каза, че е било грешка закриването на ядрените централи. Не грешка, престъпление беше и България трябва да получи обезщетение за това. Европейската комисия наложи на България затварянето на първите четири реактора, които бяха абсолютно изрядни и произвеждаха най-евтиния ток в Европа. България се управлява години наред от едни безгръбначни хора, оклепани в далаверите си, които са лесни за контрол от страна на новите ни големи началници. Аз съм виждал как министри, като им се обади посланик, стават прави.

- Но и Вие бяхте министър и вицепремиер в евроатлантическо правителство.

- Да, ама не, както казваше Петко Бочаров. Един западен посланик имаше навика да звъни и да иска среща за след 15 минути. Това не се получи при мен. Предложих му да се видим след два дни. Бил зает. Казах да ми се обади след две седмици. Аз съм министър на суверена държава, а ти си чиновник на друга. Има Виенска конвенция за дипломатическата служба, поради която посланик няма право въобще да иска среща с изключение на министъра на външните работи.

- ВМРО се отказахте от участие в изборите, за да подкрепите Румен Радев. Какво може и трябва да се направи за България?

- Когато Радев излезе на терена, ние си направихме социология и се оказа, че между процент и половина и два процента можем да вземем. Преценихме, че е по-разумно да подкрепим партията на Радев. Често ме питат защо? А аз задавам въпроса с кого. С партиите от слобката ПП и ДБ ли? Всички си спомняме как те пиеха мазни турски кафета в скута на Делян Пеевски, а сега говорят против него. Малко чистоплътност трябва да имат.

Кирил Петков натискаше българските организации в Македония да не се оплакват от правителството в Скопие, което ги мачка, малтретира и съди, за да можел той да пусне Македония в Европа. Предлагаше им включително постове. Неговата началничка на кабинета, според шефа на ДАНС тогава, е изпращала по имейлите информация от българското външно министерство в македонското външно министерство. Това е национално предателство. Тях ли да подкрепя? Те първо да обяснят какво общо имат с Петрохан и с цялата от тази педофилска история. Днешното служебно правителство си е на ПП и ДБ. То е партийно.

ГЕРБ ли да подкрепя? Бяхме коалиционни партньори. Борисов има отвратителния навик да се опитва да си унищожава партньорите си. ДПС няма какво да коментираме, няма как да направим коалиция с тях. То е въпрос на принцип. Най-логичното е да подкрепим Радев.

- Вие ще участвате ли в изборите?

- Лично аз не. Когато казваш, ще подкрепиш някого, ако се трапосаш в листите, хората ще си помислят, че си отишъл да се наредиш, за да станеш депутат. „Прогресивна България“ си имат структури по места, ние също. Ако преценят, че някъде можем да им бъдем полезни, могат да поканят наши хора, след което ние да ги одобрим. Не сме договаряли квоти.

- Какво означава прогресивна партия?

- България в последните години се намира в един регрес. Тоест, трябва да се смени посоката и да се върви към прогрес.

- Как обаче може да стане това?

- Когато успееш да поставиш правилните хора - грамотни, компетентни и почтени, на правилните места, където могат да свършат работа в полза на обществото. Защото досега повечето от партиите, които управляваха България, се интересуваха единствено от лични или икономически интереси. И продаваха националния интерес на България. Докъде се докарахме? Кирчовците и Кокорчовците приеха зелената сделка, което означава затварянето на въглищната ни индустрия и на ТЕЦ-овете. Това е малоумие във време на войни.

- Възможно ли е Радев да е българският Орбан, както твърдят част от анализаторите?

- Възможно е. Орбан направи някои грешки, хората го свалиха и се върна помъдрял. Вече 16 години той прави неща, които са полезни единствено за унгарците. Той го каза: мен ме е избрал унгарският народ да обслужвам унгарските национални интереси, а не тези на Украйна, на Франция или на някой друг.

- Ще може ли държавата да овладее спекулата?

- Може, но за това се иска воля. Първото нещо, с което трябва да се заеме новото правителство, начело с Радев, е въпросът със спекулата. За всички е видно, че става въпрос за рекет, който се налага от големите търговски вериги. Нещо, което се проспива абсолютно умишлено от българските правителства.

През 2015 година заедно с БСП внесохме законопроект за налагане на определени условия върху търговските вериги. Тогава те плъзнаха с предложения, финансови включително. И посланиците плъзнаха, търговските вериги бяха френски, немски и австрийски. И ГЕРБ, както ни бяха подкрепили на първо четене на закона, на второ четене се извъртяха като влашки престилки. Факт!

- Така, както сега се извъртяха за магазините за хората.

- Докато ни управляват такива въртиопашки как да стане работата? Трябва да притиснеш монополистите, които буквално съдират джоба на България. Правителството на сглобката си мълча. Защото ,когато тези търговски вериги генерират по-голям оборот, те намират начин да не платят данъци, но плащат ДДС, който влиза в хазната. И с тези пари те си оперират. Тоест, те си затваряха очите. И всъщност какво се случи? Още преди да бъде въведено еврото, се отприщи спекулата. Инфлацията и тя не спира, както виждате.

А правителството трябва да осигури спокойствие на собствените си граждани, че няма да бъдат ограбени на следващия ден, когато отидат за пореден път в магазина.

- Което е също част от националната сигурност.

- Абсолютно. 75-76% от това, което консумираме, е чуждо производство. Нямам нищо против, но ако цените са нормални. При един глобален конфликт ти трябва да гарантираш собственото си производство, поне на хранителни продукти. Да гарантираш земеделската и хранително - вкусова продукция, за да не умреш от глад. Видяхте как през 2020 година, като въведоха мерките за Ковид, затвориха границите. Въпреки че имаше разни зелени коридори, транспортни и т.н., рязко намаля вносът на стоки - плодове, зеленчуци, хранителни продукти и всичко скочи. Необходим е хранителен суверенитет. Трябва да бъдат стимулирани зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството.

- Ще имаме ли кабинет след изборите?

- Надявам се, но тук и самите граждани имат своята роля. Те чакат пак поредния спасител. Да, Радев има всичките качества. Аз ако съм на него, предлагам поредица от мерки, обсъждам ги, разбира се, най-важното решение е да има дебат в обществото. Когато видиш, че тези, които са загубили изборите и се правят на опозиция, ти правят сечено, приканваш хората да излязат на улицата. Трябва да си по-активен.

- Да се върнем към Априлското въстание. Каква е поуката от тогава?

- Героите са знаели, че ще има поражение, че залагат своите и на семействата си глави. Йовков го е написал в разказа си „Индже“. Там Индже Войвода казва: “Ако не друсаш, дървото няма да падне крушата“. Априлското въстание е направено от тогавашния елит на българското общество. Това са синовете на така наречените чорбаджии, те имат образование. Един от тях е Цанко Стефанов, най-богатият човек в Габрово. И то по наследство богат. Завършил Робърт Колеж. Масон. Когато турците го залавят ранен и го съдят и ще го бесят, то е ясно, го питат: „Абе, ти Цанко ефенди, защо тръгна срещу султана? Всичко имаше - земя, магазини, дюкяни, пари, образование“. И човекът казва: “Всичко имах, ама искам да имам държава”. Е, когато начело на България застанат хора, които са готови да жертват личното си его в името на Отечеството, ще направят нещо като Априлското въстание. Без усилия нищо не се случва.

