Подаръкът на СТАНДАРТ за ЧНГ! Спектакълът за Чудесата ПЪЛЕН ЗАПИС

Културното събитие за 2025 г. стана уникалният спектакъл "България - страна на Чудесата", който Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, подари на българите за Деня на народните будители 1 ноември.

Духовна радост на 1 ноември

Шанс да видят Чудесата на България получиха над 800 зрители, които напълниха залата на Народен театър "Иван Вазов" и стана част от вълнуващото пътешествие на българския дух през вековете.

Със спектакъла-церемония по връчване на юбилейните награди за културно наследство бе отбелязана 15-годишнината на кампанията „Чудесата на България“ - мащабна инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото ни наследство. По този повод бяха отличени 15 от най-вълнуващите открития за последните три петилетки и хората, които са дали своя принос за попълване на белите страници на историята ни – археолози, кметове, дарители.

Подаръкът на "Стандарт"

За всички, които не успяха да бъдат в залата на Народния театър и пропуснаха излъчването на церемонията по БНТ, "Стандарт" дава днес възможност да се насладят на уникалните клипове и изпълненията Николина Чакардъкова, Валя Балканска, Звезди от "Ахат", Иван Лечев и Константин Цеков, Група "Вакали", Димитър, ANIMA и младите таланти от център за изкуства "Зорница".

Културното наследство е памет и сила

„Вече 15 години заедно градим голямото семейство „Чудесата на България“. Днес, гледайки тази пълна зала, мога да кажа – то е живо, силно и вдъхновено“, заяви в залата на 1 ноември Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“ и вдъхновител на кампанията „Чудесата на България“. „Време е културното наследство да се превърне в национален приоритет. Културното наследство не е украса, то е основа, то е нашата памет, идентичност и нашата сила“, подчерта още Славка Бозукова.

За България, която е сред страните с най-богато наследство на Стария континент, е изключително трудно да се изберат най-стойностните съкровища и постижения. Предизвикателството бе оставено на хората. Финалистите бяха определени след гласуване, което се проведе през октомври в агенция „Стандарт“ . Над 100 000 българи дадоха своя вот за статуи, крепости и светилища, за древни градове и за съвременни музеи, библиотеки и читалища.

Три бисера станаха „Чудо на 15-те години“.

Три от най-големите бисери на Чудесата на България станаха финалисти в най-оспорваната категория – „Чудо на последните 15 години“. В нея се състезаваха най-големите археологически открития, които през последните 15 години са били отличавани в кампанията „Чудесата на България“. Вотът на българите определи финалистите, които са сложили своя знак не само върху българската, но и върху европейската история – античната Хераклия Синтика, праисторическата Провадия Солницата и Малката принцеса от средновековната крепост Урвич.

Чудесата не се делят на големи и малки. Когато говорим за българското културно-историческо наследство, което ни кара да се изпълваме с гордост, че сме наследници на велики предци - това са венците на тракийските царе, мозайките, статуите и сградите от римската византийската и османската епоха, спиращите духа изваяния на Белоградчишките скали, подвигът на Паисий, саможертвата на Ботев и Левски. Но и онези скромни пазители на духовността в градове и села – библиотеки, читалища, музеи, където се съхраняват за поколенията паметта и традициите на българите.

Чудесата са навсякъде около нас, но трябва да имаме сетива за тях. Ако успеем да се докоснем до магията им, светът става различен.

