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Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Народните Будители. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Церемонията стана културното събитие на 2025 г.
Будителството са идеите, науката, културата, образованието, написа още той
Община кани на тържественото честване
На 1 ноември от 12 часа ще има демонстрация пред Столичната библиотека
Ето какво каза президентът
По повод празника бяха връчени грамоти на изявени учители на учебното заведение
Евродепутатът Асим Адемов организира конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители
Архимандрит Зиновий Поппетров е ревностен поборник и просветител
На 1 ноември трябва да вършим простички неща, които да имат смисъл, казва Николай Милчев
С горящи факли в ръце по улиците на града ще преминат членовете на Ученическия парламент
За втора поредна година община Благоевград призовава с факелно шествие да бъдем „Будни и грамотни". Шествието тръгва утре, в 18.15 часа, от Съдебната...
Академици ще ги оценяват, победителите печелят екскурзия Ученици влизат в надпревара кой знае най-много за българските будители. Проектът "Народните...
Лесно се успиваме, трябва постоянно да сме в шок, за да живеем правилно, заяви актьорът "Само два шамара могат да ни събудят. Няма по-ефективен начин...
Пловдив. Денят на будителите в българския празничен календар доказва, че нашият народ цени миналото си и се стреми към духовно израстване. Това сподел...
Стара Загора. Двестагодишнината от основаването на първото училище в казанлъшкато с. Енина бе отбелязана на връх Деня на народните будители. То е осно...
София. "Днес е Денят на народните будители. На този светъл празник поздравявам всички българи и най-вече тези, които с работата си допринасят за съхра...
София. "Не малко са направили социалистическото движение и БСП за запазване на духовността на България. Цялото ляво движение е борба за духовно въздиг...
Враца. Под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова мина Деня на будителите и честването на 200-годишнината от успението на св. Софроний Врачански...
София. „Мисия на цялата нация е българската просвета и култура да върне достойното си място в обществото". Това заяви президентът Росен Плевнелиев на...
София. На 1 ноември България чества паметта и делото на народните будители - просветители, книжовници, революционери, хората на духа, работещи за обра...