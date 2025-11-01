Политика

Доц. Борислав Цеков трогна всички. Думите за Деня на народните будители
01 ное 25 | 11:55
277
Фатме Мустафова

"Честит Ден на народните будители!" - това написа в личния си фейсбук профил конституционалистът и собственик на "Галъп интернешънъл" доц. Борислав Цеков.

Следващите му думи трогната всички, ето какво заяви той:

"Моля се, един ден, да видя социалните мрежи залети с горди възклицания за "българското" под видео от масови литературни четения по улици и площади, както правят редица пробудени и просветени народи - не от показност, а от потребност.

Защото "българското" не се свежда само до умилението, което ни носят хора и ръченици, гайди, тъпани и потури, или скромния селски бит със софрата и диканята, както целенасочено насаждаше соца.

Българското е и високата градска култура.

Българското са Ботев и Дебелянов, Йовков и Лилиев, Смирненски и Яворов. Българското са нашите оперни певци и музиканти, учени и мислители.

Да се гордеем с с всички тях, с просветителите, с учителите, с университетите!

И когато кажем "българското" - първо за това да се сещаме, а после за всичко останало!

Будителството са идеите, науката, културата, образованието. Когато ги превърнем в основен приоритет на обществото и държавата, тогава ще изпълним Възрожденските идеали.

Честит празник, будители!".

Автор Фатме Мустафова

