Изпълнителното бюро на БСП хвърли оставка

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка. Единствено председателят Атанас Зафиров не се оттегля от поста си.

На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.

На провелото се днес заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП бяха взети следните решения:

- Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).

- Излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

- Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.

Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, съобщават от "Позитано" 20.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com