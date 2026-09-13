Атанас Зафиров с решаваща позиция за БСП
Какво трябва да се случи на конгреса
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Какво трябва да се случи на конгреса
На 10 януари ще има пленум на партията
Пордължаваме да работим в парламента с тези групи, които решават проблемите на хората
Невероятна компания се очертава около вицепремира
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС представи отчет за дейността си през 2023 г.
Какво коментира вицпремиерът и председател на партията
Няма да има лидер, а пръв сред равни, каза новият председател на червената партия
ГЕРБ-СДС не е поставяла въпроса за подкрепа за общо правителство, каза той
Най-важно е нашето участие в преговорите за правителство, казва Атанас Зафиров
Стара Загора. Централният защитник на Берое Владимир Зафиров ще остане под Аязмото и през новия сезон. Договорът на футболиста, който изтича в края н...