Си покани Зафиров на невиждан парад! Чакат го Путин и Ким

По покана на китайския президент Си Дзипин и Китайската комунистическа партия, вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров заминава за Китай.

Там ще бъде специален гост на честванията по случай Деня на победата, отбелязващ края на китайско-японската война и световната борба срещу фашизма.

Китай ще организира мащабен военен парад на 3 септември в чест на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. За Китай капитулацията на Япония бележи края на много по-дългата „Война за съпротива срещу японската агресия“, която започна с нахлуването в Манджурия през 1931 г.

Според Синхуа, китайската държавна информационна агенция, парадът следващата седмица „ще включва хиляди войници, над 100 самолета и стотици наземни оръжия“. Той ще демонстрира не само оръжия от „ново поколение“, но и „новото оформление на структурата на китайските въоръжени сили“, които са били реорганизирани няколко пъти под ръководството на Си Дзинпин.

Сред тях поканени да присъстват на честванията, са руският президент Владимир Путин, Ким Чен Ун, беларуският президент Александър Лукашенко, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян, иранският президент Масуд Пезешкиан, както и сръбският президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо.

Най-забележителното включване в списъка е на севернокорейският лидер Ким Чен Ун, който никога не е присъствал на многостранно дипломатическо събитие, а вместо това предпочита двустранни срещи на върха в редките случаи, когато пътува. Присъствието на Ким в Пекин по този начин бележи голяма промяна в ангажираността му със света и открива възможност за множество странични срещи, отбелязват международни медии.

26 чуждестранни лидери ще присъстват на честванията в Пекин, обяви в четвъртък помощник-министърът на външните работи Хонг Лей.

