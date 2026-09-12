Ким посрещна Си като император ВИДЕО
Начало на официалното посещение на китайския лидер
Следете всички новини, анализи и коментари за Ким. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Начало на официалното посещение на китайския лидер
Стратегията е подготвяна дълго
Признанието на лидера на КНДР
Невероятна компания се очертава около вицепремира
Братска диктаторска изповед
Сега ще се види кой ще устои на изкушението
Какъв капан е сложен на младите мъже
Които апаратчиците опитаха на прикрият
Какво поиска UK от диктатора
И какво обяснение даде за това
Отнася се към САЩ и Южна Корея
Докато всички са се вторачили в Русия
Какво гласи официалното изявление
Северна и Южна Корея влязоха в разправия за границите си
През последните 24 часа у нас са хоспитализирани 100 заразени, а са излекувани 6252
Експерти се опасяват, че вирусът може да опустоши страната
Гладис Лю е кандидатката на комунистите за Австралия, казал той за политичка
КНДР засилва отбраната си
Висшият чиновник не въвел дистанционно обучение
Стопанинът на Белия дом „по-добре да не върши неща, които ще му попречат да спи спокойни следващите четири години, каза Ким Йо-чен