Изненада. Кой сменя Ким в КНДР

Северна Корея вероятно подготвя дъщерята на лидера Ким Чен Ун за негов наследник, съобщава разузнавателната служба на Южна Корея, цитирана от законодатели след закрит парламентарен брифинг, съобщава Ройтерс.



Според данни на Националната разузнавателна служба (NIS), оценката не се базира на предположения, а на „достоверна разузнавателна информация“. Повод за анализа са публични появи на тийнейджърката на Ким, включително кадри, на които тя управлява танк – сцени, които според службата са част от целенасочена стратегия за изграждане на образ на бъдещ лидер.



Севернокорейските държавни медии са публикували снимки на Ким Чен Ун заедно с дъщеря му по време на военни демонстрации, включително стрелбище и управлението на бронирана техника. Според анализатори тези прояви напомнят на ранните публични изяви на самия Ким Чен Ун, когато е бил подготвян за наследник на своя баща.



Южнокорейски депутати посочват, че според NIS честото присъствие на момичето на военни събития цели да затвърди образа ѝ като бъдещ лидер и да изгради ясна линия на наследяване в режима.

