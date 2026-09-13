Изненада. Кой сменя Ким в КНДР
Стратегията е подготвяна дълго
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Стратегията е подготвяна дълго
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София. Министърът на здравеопазването Петър Москова е взел решение да смени управата на старозагорската болница "Проф. д-р Стоян Киркович". Причината...