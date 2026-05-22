Тръмп будува за шоу и избухна с нощен пост в 2 сутринта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира последния епизод на The Late Show with Stephen Colbert.

79-годишният Тръмп публикува съобщение в платформата си Truth Social в ранните часове на 22 май, като нарече дългогодишния водещ на CBS Стивън Колбърт „задник“ и отпразнува края на шоуто. Публикацията се появи в 1:52 ч. през нощта — около час след финала на предаването.

„Колбърт най-накрая приключи в CBS. Невероятно е, че се задържа толкова дълго! Никакъв талант, никакъв рейтинг, никакъв живот“, написа Тръмп. „Можеше да вземат всеки случаен човек от улицата и пак щеше да е по-добър от този пълен идиот.“

Той добави: „Слава Богу, че най-накрая си тръгна!“

33-годишната история на The Late Show по CBS, започнала с Дейвид Летърман през 1993 г., приключи на 21 май. По време на финалния епизод Колбърт изненада публиката в театър Ed Sullivan Theater с редица звездни гостувания.

Сред участниците бяха Пол Маккартни, Елвис Костело и Джон Батист, които изпяха Hello, Goodbye в последните минути на шоуто. В началото на епизода се появиха още Брайън Кранстън, Пол Ръд, Райън Рейнолдс и други звезди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com