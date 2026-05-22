Рубио успокоява НАТО след хаоса с американските войски в Европа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се опита да успокои съюзниците си относно решенията на САЩ за разполагане на войски в Европа.

Намесата на Рубио в края на срещата на външните министри на НАТО в Швеция дойде, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще изпратят допълнителни 5000 войници в Полша.

Това решение беше взето седмица след като планираното разполагане на 4000 войници в страната беше отменено и дни след обявяването, че американските войски ще бъдат изтеглени от Германия.

Съобщенията предизвикаха объркване сред съюзниците на трансатлантическата отбранителна организация.

Въпреки това, на пресконференция след срещата на НАТО в петък, Рубио заяви, че САЩ постоянно преоценяват военното си присъствие с оглед на глобалните си ангажименти, но че целта е „по-силно НАТО“.

Някои американски войски в момента са ангажирани в Близкия изток след конфликта между САЩ и Израел с Иран.

САЩ са безспорно най-големият и най-способен съюзник на НАТО.

Държавата е поддържала войски в европейските страни от десетилетия - като възпиращ фактор, първоначално предназначен да се изправи срещу Съветския съюз.

Най-големият американски контингент е в Германия, където има над 36 000 войници на активна служба. Има около 12 000 войници в Италия и 10 000 във Великобритания - и приблизително 10 000 в Полша също.

Тръмп направи съобщението за новото разполагане на полски войски, докато министри от НАТО бяха в Швеция за преговори.

В четвъртък, в публикация на своята платформа Truth Social, Тръмп заяви, че решението е основано на отношенията на САЩ с полския президент Карол Навроцки, когото той подкрепи по време на президентските избори миналата година и който е дългогодишен негов поддръжник.

Американският лидер не уточни дали допълнителните войски са част от предишното планирано разполагане или е различна операция.

Министерството на отбраната на САЩ внезапно заяви миналата седмица, че отменя разполагането на 4000 войници в Полша, но министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет по-късно заяви, че това е „временно забавяне“ и че Вашингтон ще продължи да гарантира, че „запазва силно военно присъствие“ в страната.

През последните седмици Белият дом сигнализира, че възнамерява да намали общия брой войски в Европа като част от програмата си „Америка на първо място“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред репортери, че траекторията към намаляване на зависимостта на Европа от САЩ „ще продължи“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com