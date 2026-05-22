Откриха трето тяло под руините в Германия. Вероятно е на българина

Спасителните екипи в германския град Гьорлиц извадиха трето тяло изпод развалините на рухнала жилищна сграда, съобщи полицията, цитирана от агенциите. Властите смятат, че загиналият вероятно е 48-годишен мъж с българско и германско гражданство, който беше обявен за изчезнал след трагедията.

С откриването на тялото издирването на хора под отломките приключи. Сградата се срути в понеделник вечерта, а причината за инцидента все още не е установена.

Последната надежда угасна под отломките

Третото тяло е било намерено след дни на тежка спасителна операция, в която екипите работиха при сложни и опасни условия. Според говорител на полицията има сериозни основания да се предполага, че това е изчезналият 48-годишен мъж, който е имал двойно гражданство - българско и германско. Окончателната идентификация предстои, но с това откритие властите вече не издирват други хора под развалините.

Две жени бяха намерени мъртви по-рано

Преди това спасителите откриха тялото на 25-годишна румънска туристка. Няколко часа по-късно под руините беше намерена и 26-годишна жена. Медик от службата за спешна помощ е могъл единствено да потвърди смъртта им, заяви говорителят на полицията.

Телата на двете жени са транспортирани до съдебна медицина за допълнителни изследвания. Резултатите се очакват през следващите дни и трябва да дадат повече яснота за обстоятелствата около смъртта на жертвите.

Спасителите копаха със собствените си ръце

Операцията по издирването на тримата изчезнали е била изключително тежка. На място са били изпратени кучета следотърсачи, както и тежка техника, включително багери, кранове и колесни товарачи. В най-рисковите участъци спасителите са разчиствали отломките с лопати и със собствените си ръце, за да достигнат до възможни оцелели, без да предизвикат ново срутване.

Първоначално за изчезнали са били обявени петима души. По-късно станало ясно, че двама туристи не са били в сградата в момента на рухването, а са пътували към мястото, когато трагедията се е разиграла.

Сградата е приемала и туристи

По данни на полицията в рухналата сграда е имало както апартаменти под наем, така и жилища, предлагани на туристи. Това е затруднило първоначалната проверка колко души може да са били вътре в момента на срутването. Властите са уточнявали списъците със собственици, наематели и гости, докато спасителите са претърсвали останките от постройката.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта и е предизвикал мащабна реакция на аварийните служби. Районът е бил обезопасен, а достъпът около сградата - ограничен заради риск за спасителите и за хората наблизо.

Следа към газова експлозия

Причината за рухването още не е доказана, но кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу заяви, че възможна версия е газова експлозия. Полицията съобщи, че няколко часа след срутването е бил открит теч на газ, който е усложнил спасителните действия и е увеличил риска на терен.

Газовите инсталации около мястото са били изпразнени, за да се намали опасността от нови експлозии. Едва след това издирването под отломките е било възобновено, докато екипите продължавали да работят под натиска на времето и с надежда да открият живи хора.

