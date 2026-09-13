Откриха трето тяло под руините в Германия. Вероятно е на българина
Спасителите приключиха издирването в Гьорлиц, след като под срутена жилищна сграда бяха намерени трима загинали
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Спасителите приключиха издирването в Гьорлиц, след като под срутена жилищна сграда бяха намерени трима загинали
Спасителите продължават издирването в Гьорлиц, след като тялото на румънска туристка бе извадено от развалините
Лил. Майка и детето й загинаха във френския град Лил, след като снощи там рухна двуетажна жилищна сграда, информират френските медии. Все още се изясн...
Дака. Мохамед Сохел Рана, собственик на рухналата сграда в Дака, Бангладеш, е бил арестуван на границата с Индия, предаде Би Би Си. Рана се укриваше...