Българин остава в неизвестност под руините в Германия

Все още продължава издирването на българин и румънка след срутването на многоетажна жилищна сграда в източногерманския град Гьорлиц, провинция Саксония, близо до границата с Полша, предаде ДПА, като се позова на полицията. Под развалините вече е било открито тялото на 25-годишна румънска туристка.

В неизвестност остават 26-годишна румънка и 48-годишен мъж с българско и германско гражданство. Операцията е усложнена от индикации за газова експлозия и от продължаващ теч, установен часове след трагедията.

Говорителка на германската полиция съобщи рано тази сутрин пред ДПА, че тялото на румънската туристка е било намерено около 22:30 ч. местно време, или 23:30 ч. българско време, вчера. Спасителните действия са били временно спрени, за да бъде извършено съдебномедицинско разследване и тялото да бъде извадено по установения ред.

Сградата е рухнала в понеделник вечерта, но причината за инцидента все още не е официално установена. Германските власти работят по версията за експлозия, причинена от изтичане на газ. Продължаващият теч остава сериозен риск за спасителните екипи, които трябва да действат сред нестабилни останки.

Според данните в сградата е имало апартаменти за отдаване под наем и за настаняване на туристи. Това допълнително усложнява изясняването на обстоятелствата около трагедията и на точния брой хора, които са били вътре при рухването.

Кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу, който е от румънски произход и е представител на Християндемократическия съюз, заяви, че срутването, изглежда, се дължи на газова експлозия. Течът, установен няколко часа след трагедията, продължава и остава един от основните проблеми пред екипите на място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com