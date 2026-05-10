Германия търси ракетен щит от САЩ, Тръмп държи ключа за сделката

Германия подновява усилията си за закупуване на американски крилати ракети „Томахоук“, съобщават Ройтерс и "Файненшъл таймс", позовавайки се на източници, запознати със стратегията на Берлин. Според публикациите германското правителство се надява да убеди администрацията на Доналд Тръмп да одобри продажбата не само на самите ракети, но и на наземните пускови установки „Тайфун“.

Германският министър на отбраната Борис Писториус подготвя посещение във Вашингтон, с което да даде нов тласък на предложението, представено за първи път още през юли миналата година. По информация на изданията визитата зависи от това дали Писториус ще успее да договори среща с американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

Интересът на Германия към „Томахоук“ се разглежда като част от по-широкото превъоръжаване на Европа и стремежа на Берлин да увеличи собствените си способности за далечни удари. Ракетите са сред най-разпознаваемите оръжия в американския арсенал и обикновено се използват за поразяване на стратегически цели на стотици километри разстояние.

Темата придобива още по-голямо значение на фона на изчерпването на американските запаси след войната с Иран. През февруари Пентагон обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на „Томахоук“. Анализатори виждат в германския ход сигнал, че европейските държави вече се подготвят за много по-дълъг период на глобална нестабилност и военна конкуренция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com