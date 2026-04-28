Това не се беше случвало в Германия от края на Втората световна

Това не се беше случвало в Германия от края на Втората световна
28 апр 26 | 18:24
Германия удари антирекорд за последните 80 години по брой на родени деца.

Това написа Berliner Zeitung, като се позова на данните на федералното статистическо управление на страната.

Родените деца в страната през 2025 година са около 654 300, което е с 3.4% по-малко от 2024-а и е най-низкият показател от 1946-а година, съобщиха от статическото управление.

В същото време смъртността се е увеличила на 1.01 млн, което прави и най-големия дефицит на раждаемост в Германия от края на Втората световна война.

Според данните, най-голям е спадът в раждаемостта в източните региони – с 4,5 процента за година. Единствено в Хамбург се наблюдава ръст на раждаемостта.

Според експертите два са факторите за тази негативна тенденция – поколението от 90-те години е по-малочислено, а освен това започва да мисли за деца едва след 30-годишна възраст.

