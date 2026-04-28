Това не се беше случвало в Германия от края на Втората световна

Германия удари антирекорд за последните 80 години по брой на родени деца.

Това написа Berliner Zeitung, като се позова на данните на федералното статистическо управление на страната.

Родените деца в страната през 2025 година са около 654 300, което е с 3.4% по-малко от 2024-а и е най-низкият показател от 1946-а година, съобщиха от статическото управление.

В същото време смъртността се е увеличила на 1.01 млн, което прави и най-големия дефицит на раждаемост в Германия от края на Втората световна война.

Според данните, най-голям е спадът в раждаемостта в източните региони – с 4,5 процента за година. Единствено в Хамбург се наблюдава ръст на раждаемостта.

Според експертите два са факторите за тази негативна тенденция – поколението от 90-те години е по-малочислено, а освен това започва да мисли за деца едва след 30-годишна възраст.

