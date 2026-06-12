Три торнада пометоха домове, хиляди останаха без ток

Най-малко три торнада удариха района около Чикаго, оставяйки след себе си разрушени домове, изкоренени дървета и прекъснато електроснабдяване. Стихията засегна части от щатите Илинойс и Индиана, а властите отправиха спешни предупреждения към населението да потърси незабавно безопасно укритие.

Особено тежка е ситуацията в град Меривил, Индиана, разположен на около 53 километра югоизточно от Чикаго. Полицията предупреди жителите с извънредно съобщение да се скрият незабавно заради приближаващо голямо торнадо. Бурята събори дървета и електропроводи, блокира улици, разруши къщи и откъсна част от покрива на местно средно училище.

Сериозни щети има и в град Стрийтър, щата Илинойс, където аварийните екипи продължават да разчистват последствията от друго торнадо. Властите откриха временен център за евакуирани жители, а Червеният кръст осигури подслон за останалите без дом. Кметът Тара Бедей съобщи, че към момента няма данни за жертви в района.

Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждения за торнада в Чикаго и части от щатите Индиана и Мичиган. Лошото време доведе и до отлагане на бейзболен мач в мегаполиса.

Бурите предизвикаха сериозни транспортни проблеми и наложиха отмяна на множество полети в Чикаго, Филаделфия и Ню Йорк. Стотици хиляди домакинства в Средния Запад и североизточните райони на страната останаха без електричество.

Трагедията взе и човешка жертва. В Де Мойн, щата Айова, 54-годишен мъж загина в лагер за бездомни, след като бе ударен от дърво, повалено от силния вятър.

Метеоролозите предупреждават, че опасното време може да продължи, тъй като голяма част от източните райони на САЩ са обхванати от високи температури, екстремна влажност и нестабилна атмосфера, благоприятстваща образуването на нови силни бури.

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